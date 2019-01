El Sporting confía en mantener ante el Alcorcón su buena racha en casa

Gijón, 19 ene (EFE).- El Sporting confía en mantener mañana ante el Alcorcón su buena trayectoria en El Molinón en un encuentro en el que su técnico, José Alberto, podría repetir la alineación que empató la pasada jornada en el campo del Albacete si bien el entrenador realizó la última práctica a puerta cerrada para tratar de ocultar sus intenciones para este encuentro.

El conjunto rojiblanco completó la primera vuelta muy lejos de las expectativas creadas al inicio de temporada por lo que José Alberto advirtió de la necesidad de "sumar de tres en tres de manera continuada" para poder luchar por meterse en la eliminatoria de ascenso, de la que ahora le separan ocho puntos.

Los sportinguists están fuertes en El Molinón y confían en que su buena trayectoria en campo propio se prolongue empezando por mañana domingo ante un Alcorcón que llega sumido en la peor racha de resultados en lo que va de temporada.

José Alberto no dio pistas sobre su planteamiento táctico y se limitó a señalar que había posibilidad es de repetir el equipo que a punto estuvo de ganar el Albacete, lo que no logró por un gol en fuera de juego a falta de cuatro minutos para el final del partido.

Sin embargo, el técnico también manifestó que su equipo también había logrado buenos resultados cuando jugó con dos delanteros y no descartó alinear de inicio a Djurdjevic y Blackman.

Además, destacó la buena temporada del Alcorcón y en especial su solvencia defensiva ya que ha finalizado once partidos sin encajar un gol aunque en estos momentos está atravesando una crisis de resultados lo que, a juicio de José Alberto, es un arma de doble filo porque "en algún momento va a poner fin a su mala racha".

El Sporting tiene las bajas del central Álex Pérez y la del mediapunta Pablo Pérez, ambos por lesión, pero José Alberto podrá contar con hombres como Hernán Santana, Lod o Noblejas que finalizaron el partido de Copa con molestias e incluso los dos primeros podrían entrar en el equipo inicial.

Como es habitual cuando el equipo juega en casa, el técnico no dio lista de convocados y todos la plantilla tendrá que estar lista para mañana cuando el entrenador facilite el equipo inicial y los siete hombres que le acompañarán en el banquillo.

En los prolegómenos del encuentro se guardará un minuto de silencio por el ex alcalde de Gijón y ex presidente del Principado de Asturias Vicente Álvarez Areces y por el periodista y ex directivo del club Juan Cueto fallecidos en los últimos días.