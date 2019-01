El Sporting espera prolongar la mala racha del Alcorcón

Gijón/Alcorcón , 19 ene .- El Sporting de Gijón recibe este domingo en El Molinón al Alcorcón con la intención de alargar la mala racha de resultados del equipo madrileño, que aventaja en ocho puntos al cuadro asturiano, que espera recortar esa distancia para escalar puestos y acercarse a la zona de promoción.

El conjunto rojiblanco completó la primera vuelta muy lejos de las expectativas creadas al inicio de temporada por lo que José Alberto advirtió de la necesidad de "sumar de tres en tres de manera continuada" para poder luchar por meterse en la eliminatoria de ascenso, de la que ahora le separan ocho puntos.

El Sporting está fuerte en El Molinón y confía en que su buena trayectoria en campo propio se prolongue empezando ante un Alcorcón que llega sumido en la peor racha de resultados en lo que va de temporada.

José Alberto no dio pistas sobre su planteamiento táctico y se limitó a señalar que había posibilidad de repetir el equipo que a punto estuvo de ganar al Albacete, lo que no logró por un gol en fuera de juego a falta de cuatro minutos para el final del partido.

Sin embargo, el técnico del Sporting también manifestó que su equipo había logrado buenos resultados cuando jugó con dos delanteros y no descarta alinear de inicio a Djurdjevic y Blackman.

El Sporting tiene las bajas del central Alex Pérez y la del mediapunta Pablo Pérez, ambos por lesión, pero José Alberto podrá contar con hombres como Hernán Santana, Lod o Noblejas que finalizaron el partido de Copa con molestias e incluso los dos primeros podrían entrar en el equipo inicial.

Por su parte, el Alcorcón encadena seis partidos sin ganar y solo dos puntos sumados de los últimos dieciocho posibles. Esta mala racha no le ha impedido seguir en la zona noble de la clasificación debido a su buen primer tercio de campeonato y, pese a este bache, es uno de los equipos más difíciles de superar de la categoría.

El conjunto alfarero ha logrado dejar su portería a cero en once ocasiones en el campeonato y, con 15 goles encajados, es el segundo equipo de la categoría que menos recibe por detrás solo del líder, el Granada, al que aspira a recortar los cinco puntos que lo separan.

Para este partido Cristóbal cuenta con la importante baja del lateral derecho Laure, al que podría sustituir Felipe Alfonso, su habitual recambio, y tampoco puede alinear en el centro del campo a Eddy Silvestre, que se perderá el partido por sanción y será reemplazado por Dani Toribio.

En los prolegómenos del encuentro se guardará un minuto de silencio por el ex alcalde de Gijón y ex presidente del Principado de Asturias Vicente Álvarez Areces y por el periodista y ex directivo del club Juan Cueto fallecidos en los últimos días.

· Alineaciones probables:

Sporting de Gijón: Mariño, Geraldes, Peybernes, Babin, Canella, Cristian Salvador, Hernán Santana, Sousa, Carmona, Lod y Djurdjevic.

Alcorcón: Dani Jiménez; Felipe Alfonso, Burgos, David Fernández, Bellvis; Sangalli, Dorca, Toribio, Nono; Juan Muñoz y Pereira.

Árbitro: Trujillo Suárez (Comité tinerfeño).

Estadio: El Molinón-Enrique Castro 'Quini'.

Hora: 16.00.