Cartabia: "La semana sirvió para ver el tipo de grupo que somos"

A Coruña, 21 ene (EFE).- El argentino Fede Cartabia, extremo del Deportivo, ha afirmado que la semana pasada, con el equipo inmerso en un bache de resultados al que puso fin este domingo ante el Albacete (2-0), sirvió a los blanquiazules para "ver el tipo de grupo" que hay en el vestuario.

Antes del encuentro con los manchegos, los jugadores y el cuerpo técnico mantuvieron varias reuniones en el vestuario para hablar sobre los aspectos en los que deberían mejorar el juego para cambiar la dinámica en que estaban.

"La semana pasada sirvió para ver el tipo de grupo que somos, el nivel de personas que hay dentro, sirvió para desahogarnos y hemos mejorado en lo que fallamos. Cuando las cosas no están bien es importante que apretemos y estemos todos para el mismo lado", comentó en rueda de prensa.

Cartabia despejó las dudas y el camino a la victoria ante el Albacete con el primer gol del partido y varias acciones individuales sobresalientes.

"Me encontré bien. Estoy contento porque volvía jugar, porque se ganó y porque volví a marcar gol, que es importante para seguir creciendo y que me dé confianza", apuntó.

El argentino explicó que en el entorno del equipo se "habían generado dudas" por los últimos resultados, ya que llevaban solo una victoria en seis partidos y acumulaban tres sin marcar.

Ahora, intenta encontrar la continuidad que le ha faltado en las dos últimas temporadas y señaló que ahora se está regulando para no sufrir más lesiones.

"Creo que es algo que me va a venir muy bien para no caer en tantas lesiones y tener esa continuidad que no he tenido en el último año", dijo.

Cartabia marcó el día de su vigésimo sexto cumpleaños y el gol se lo dedicó a su hija y a su padre.

"Feliz, feliz, no sé, porque es difícil por el momento personal que estoy pasando pero lo tomo como algo positivo en la vida, me dio un regalo que era marcar", sostuvo.

El centrocampista ofensivo del Deportivo reconoció también que la afición de Riazor le quiere "demasiado para lo poco" que ha "hecho".

"Espero ser importante porque me obligado he quedado para eso, para crecer aquí y volver donde merecemos, un camino que no es fácil", advirtió.

Cartabia señaló que el Deportivo está "obligado a ganar en todas las canchas" y eso es lo que intentará hacer el próximo domingo en El Molinón ante el Sporting de Gijón, frente al que buscará romper una racha de casi cuatro meses sin ganar a domicilio.

"Los retos están para cumplirlos. Nosotros tenemos que ir paso a paso, tenemos un partido muy difícil por delante y ellos están muy bien", advirtió sobre el conjunto asturiano.