Los trabajadores de Alcoa en A Coruña deciden hoy si apoyan el preacuerdo

Santiago de Compostela, 21 ene (EFE).- Los 369 trabajadores de la planta de Alcoa en A Coruña están llamados hoy a votar para decidir si apoyan o no el preacuerdo alcanzado con la multinacional aluminera estadounidense, que permitiría mantener el 100 % de los puestos de trabajo hasta el próximo 30 de junio mientras se busca un comprador.

Los empleados pueden acudir a votar en los cambios de turno -de 7.00 a 9.00 horas, de 13.00 a 15.00 y de 21.00 a 23.00- y, según han informado a Efe fuentes del comité de empresa, se espera que los resultados se hagan públicos en cuanto se cierre la votación.

El ambiente general entre la plantilla es el nerviosismo, ya que del resultado de la votación dependerá su futuro desde mañana: una victoria del "no" dejaría fuera de juego el preacuerdo y pasaría a aplicarse el ERE, mientras que una mayoría del "sí", como espera el comité de empresa, permitirá mantener los puestos de trabajo al menos seis meses más.

"Hay dos opciones y tengo claro que voy a votar la menos mala; no creo que ninguna sea buena, pero el preacuerdo al menos nos da un margen de seis meses para intentar", ha explicado en declaraciones a Efe un hombre de nombre Alberto, un trabajador que lleva trece años en la planta de Alcoa en A Coruña.

En este sentido, el empleado considera que "la gente más bien se inclina hacia el sí", si bien el voto "depende de cada uno" y los resultados no se sabrán hasta esta noche, y entonces "ya se verá".

"La situación es un sin vivir desde que Alcoa anunciase el ERE -el pasado 17 de octubre-; no descansas, no duermes bien y te cuesta centrarte en la vida cotidiana, hay un nerviosismo continuo, sin saber cómo va a salir todo", ha concluido Alberto, que prefiere dar solamente su nombre.

Al igual que Francisco, con nueve años de experiencia en la empresa, que ha recibido esta jornada "con mucho nerviosismo e incertidumbre" y esperando a que "el Gobierno se ponga las pilas de una vez por todas", aunque lamenta que "con los políticos que tenemos, nos veo a todos en la calle".

"Espero que esto se solucione, porque si no es así toca emigrar; hay esperanza, pero llega un momento en que decaes; ahora tenemos seis meses para luchar y, salga lo que salga hoy, mañana estaremos unidos y seguiremos peleando hasta junio", ha asegurado el trabajador, quien entiende que "mientras hay vida, hay esperanza".

Este empleado ha alertado de que "ya hay otras empresas con EREs encima de la mesa" y, si el Gobierno "no hace nada", en menos de seis meses "habrá miles de personas en la calle", un problema que "no se va a solucionar mientras no se nacionalicen por lo menos el 51 % de las eléctricas y estén sus amigos en los consejos de administración".

"Con esta situación no puedes dormir, comes mal, tienes broncas en casa, nuestras parejas también están agobiadas, tenemos niños... se lleva mal, aunque haya esperanzas", ha relatado Francisco, quien ha pedido "por favor" que "esto siga adelante".