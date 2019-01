Llamazares seguirá en política impulsando izquierda amable con idea de España

Oviedo, 22 ene (EFE).- El líder de Izquierda Abierta, Gaspar Llamazares, ha avanzado hoy que seguirá en política para impulsar una izquierda "amable, constructiva y con una idea de España" tras su dimisión como diputado de IU en el parlamento asturiano y su renuncia a encabezar la candidatura en las autonómicas.

"Ni dejo la política no digo adiós, digo hasta pronto", ha señalado en rueda de prensa tras incidir en que todavía no tiene ninguna decisión tomada, pero sí una "hoja de ruta" definida para contribuir al desarrollo de una izquierda "seria" que sea capaz de movilizar al electorado perdido en los últimos años.

Llamazares ha garantizado que, mientras siga siendo militante de IU a la espera del resultado del expediente abierto por la dirección federal, seguirá apoyando a la coalición en Asturias y no ha concretado si de esa hoja de ruta forma parte la posibilidad de ser candidato con la plataforma Actúa en las elecciones europeas.

No obstante, ha avanzado que se reunirá con el ex ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, a cuya candidatura comprometió su respaldo la plataforma Actúa que, ha asegurado, ha mantenido también contactos con la plataforma 'Más Madrid' que lidera Manuela Carmena y a la que también se ha incorporado Íñigo Errejón.

Acompañado de sus cuatro compañeros de grupo parlamentario y visiblemente emocionado, ha lamentado que la izquierda esté "desorientada" y opte "por la guerra interna y la caza de brujas" mientras la derecha se rearma con resultados como el de Andalucía.

Con esa "equivocación" se incumple, a su juicio, lo que le enseñó el histórico dirigente comunista Horacio Fernández Inguanzo sobre la necesidad de atender tanto a la organización como a su entorno dado que, a nivel interno, "no sobra nadie y sigue faltando mucha gente".

A su juicio, tras el 15M, la izquierda ha entrado "en una etapa de cerrazón, de dogmatismo y de sectarismo sin precedentes" cuando más necesario era asumir la pluralidad, algo que la derecha "ha sabido leer perfectamente" maximizando su pluralidad para incorporar incluso a la extrema derecha "para sumar y formar gobiernos".

Esa es, según Llamazares, "la peor forma de hacer confluencias" dado que "quien tiene las ideas claras, no tiene miedo al diálogo" ni se resiste, como la dirección de IU, a analizar su pérdida de votos y se niegan a asumir "por qué no ha habido 'sorpaso'".

"A alguien que no hace los deberes y no rectifica su política, la política le acaba entrando por la ventana", ha advertido.

Tras emplazar a quienes "han ejercido de inquisidores" a que no intenten ahora atarle las manos hablando de decisiones predeterminadas por su parte -"no las tenía antes de este mal trago", ha apuntado-, Llamazares ha incidido en que no necesitaba "recurrir a Villarejo" para difundir grabaciones sobre cuáles eran sus planteamientos y los de la plataforma Actúa.

Esos criterios, ha apuntado, habían sido trasladados a IU y a Podemos sin obtener respuesta a la vez que ha considerado que tanto su situación como la dimisión de Errejón como diputado y su decisión de encabezar la lista de 'Más Madrid' responde a una coyuntura marcada por una izquierda "incapaz" que opta por "cerrar filas e impulsar cazas de brujas en vez de compartir ideas".

Para Llamazares, la dirección federal no está en condiciones de "hablar de estatutos" para justificar su expediente dado que en su etapa como coordinador "esos personajes" hacían campaña contra IU, pese a que su voluntad de integración le llevó a contar con la colaboración de dirigentes como Juan Carlos Monedero.

En este sentido, ha recordado que buena parte de quienes ahora forman parte de Actúa, "y a los que ahora se considera enemigos", formaron parte del movimiento del 'No a la guerra' en el conflicto de Irak "y eran tan importantes las reuniones de la dirección de IU como las de ese colectivo" para exigir la no intervención de España.

Mientras siga siendo militante de IU, ha asegurado, apoyará la candidatura de Asturias, "uno de los pocos gérmenes que quedan para alumbrar una nueva izquierda" pese a haberse convertido "en el oscuro objeto del deseo y la confrontación" de la dirección federal después de "tragar sapos y culebras" por su pacto de investidura con el PSOE y por impulsar una política diferenciada de Podemos.