La ausencia de presupuestos, nuevo foco de fricción entre Somos Oviedo y PSOE

Oviedo, 23 ene (EFE).- La concejala de Infraestructuras y Servicios Básicos del Ayuntamiento de Oviedo, la socialista Ana Rivas, ha advertido hoy a Somos de que, después de haber dejado pasar muchas acusaciones, no va a consentir "mentiras, falsedades y cuestiones mal planteadas" en torno a los retrasos en la ejecución de obras.

En el tripartito de Oviedo, según Rivas, Somos intenta ser muchas veces oposición" mientras que el resto (PSOE e IU) trata de remar en la misma dirección y hacer una buena gestión política y municipal

La edil socialista respondía así al concejal de Economía de Oviedo, Rubén Rosón, que este miércoles dijo estar cansado con la actitud del alcalde, Wenceslao López, que el martes planteó la necesidad de agilizar y llevar cuanto antes al pleno municipal los presupuestos del Ayuntamiento para este año para no comprometer inversiones.

Tras sus palabras, Rosón aseguró hoy que más del 80 por ciento del presupuesto municipal se ha ejecutado y que el problema está "muy localizado" en el área de infraestructuras, en manos del PSOE, ya que de 130 millones no se han ejecutado ni 20 millones.

"Si él está frustrado, qué tendré que decir yo de las ejecuciones que no puedo tramitar porque hasta julio no tengo préstamo para financiar las obras y en agosto ya no me las financia", le ha replicado Ana Rivas en una rueda de prensa en la que ha asegurado que ha dejado pasar en muchas ocasiones acusaciones y provocaciones, pero que esta vez no lo iba a hacer.

Tras asegurar que no entendía por qué el edil de Somos se había sentido atacado porque el alcalde pidiese agilidad para aprobar las cuentas públicas -"quizás por la ansiedad de las elecciones"-, Rivas ha asegurado que "es una pena que tras cuatro años haya gente en el Ayuntamiento que no haya aprendido nada de la gestión municipal"

Ha incidido en que el presupuesto es el esqueleto que sostiene una gestión "y cuando están bien diseñados y se presentan a tiempo todo lo demás fluye con mayor facilidad", pero que Rosón también debería saber que cuando se tramitan tarde, todo el mundo sabe "que va a haber problemas con las inversiones".

El ciclo de gestación de una inversión es mucho mayor que el de un gasto corriente, ha recordado la edil socialista que, ha incidido en que "si no lo sabe el concejal de Economía debería preguntar a sus compañeros de grupo para que le digan cuántas inversiones han podido ejecutar".

El gasto corriente en el área de Infraestructuras que ella dirige "también se ejecuta prácticamente en su integridad, pero no se puede hacer lo mismo con las inversiones", ha incidido Rivas, que ha responsabilizado Rosón de que las obras proyectadas para 2018 se fueran cayendo a partir de agosto porque el departamento que dirige el edil de Somos no las financiaba.

"Tener presupuestos a tiempo es esencial para tramitar inversiones y si Rosón no se ha enterado está en una situación complicada", ha incidido la concejala del PSOE que ha asegurado que en su área hay más de 70 proyectos elaborados para ejecutar obras que en unos presupuestos normalizados se podrían ir ejecutando.