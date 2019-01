Monteserín niega que la solución de Alcoa pase por Presupuestos del Estado

Avilés, 23 ene (EFE).- La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha negado hoy que sean necesarios los presupuestos generales del Estado para buscar una solución para la planta de Alcoa, amenaza de cierre junto a la de A Coruña, "porque lo más importante es transitar el camino trazado".

Monteserín ha respondido así a la exigencia de Podemos de que se incluya una partida de 150 millones de euros en los presupuestos de 2019 para intervenir las fábricas de Alcoa en Avilés y A Coruña y evitar su cierre más allá del plazo concedido por la compañía del 30 de junio.

La formación morada condiciona su apoyo al documento económico a que se incluya esa partida que permitiría la nacionalización de las fábricas de aluminio en caso que antes de esa fecha no surgiera un inversor.

"Es un condicionante que no entiendo muy bien porque lo primero de todo en el proceso de Alcoa es hacer lo que está previsto, lo que hemos acordado con los trabajadores, con la empresa, con el Estado y con las dos comunidades autónomas de buscar un proyecto industrial que mantenga el empleo e incluso que lo pueda generar", ha precisado la regidora local, a preguntas de los periodistas.

"Para eso, en principio, no se necesita dotación de los presupuestos generales del Estado, lo más importante es transitar el camino trazado, así que me parece una cosa de estas extrañas que suele hacer esta organización y que no tiene mucho sentido", ha declarado Monteserín.