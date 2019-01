El venezolano Christian Santos apunta al once del Dépor en Gijón

A Coruña, 24 ene (EFE).- El venezolano Christian Santos se perfila como novedad en el once del RC Deportivo el próximo domingo ante el Sporting de Gijón según lo que ha probado este jueves el entrenador blanquiazul, Natxo González, en la sesión de trabajo que programó en la Ciudad Deportiva de Abegondo.

Un partido de once contra once fue la tarea principal del entrenamiento del Deportivo, en el que no pudieron trabajar con el grupo los lesionados Pedro Sánchez, el danés Michael Krohn-Dehli y Saúl García, quien ha sido sometido a una resonancia magnética para determinar el alcance de su lesión.

El equipo inició la mañana en la sala de vídeo, donde estuvo media hora, y posteriormente trabajó en el césped de la Ciudad Deportiva.

En el terreno de juego, Natxo González probó un once que mantendría el sistema 4-3-3 que le dio resultado ante el Albacete el pasado domingo con una sola novedad, la presencia en la punta de ataque de Chistian Santos en detrimento de Quique González, máximo goleador del equipo, pero que solo ha anotado un gol en los últimos nueve partidos y fue de penalti.