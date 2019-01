SEO/BirdLife alerta de que el urogallo está "a las puertas de la extinción"

Oviedo, 25 ene (EFE).- La organización SEO/BirdLife ha alertado este viernes de que los resultados del primer censo completo de urogallo cantábrico reflejan la grave situación de la especie, "prácticamente a las puertas de la extinción".

Dicho censo precisa que un área de la Cordillera Cantábrica de 350 kilómetros cuadrados distribuidos entre Asturias y León alberga los últimos 292 urogallos que sobreviven en España.

No se han encontrado indicios de presencia en zonas orientales de la Cordillera Cantábrica y prácticamente el 80 por ciento de los censados se encuentra en León, por las comarcas de Alto Sil y Omaña, y el 20 por ciento restante en la vertiente asturiana, principalmente en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

Ante esta "situación crítica", SEO/BirdLife exige actuaciones "firmes y urgentes" de conservación "que garanticen la supervivencia de los últimos ejemplares silvestres y la recuperación de las últimas poblaciones de esta especie".

"La situación es de una gravedad extrema ya que según la estimación poblacional presentada por el Ministerio, quedarían menos de 300 ejemplares acantonados entre las comarcas leonesas del Alto Sil y Omaña (80% de la población) y los concejos asturianos de Cangas de Narcea y Degaña (20% de la población)", señala la organización conservacionista por medio de un comunicado.

Denuncias que esta situación de "abandono institucional" ha venido produciéndose desde hace años sobre esta especie en peligro crítico y recuerda que lo llevan advirtiendo desde 2015.

"Debe garantizarse que se blindan los últimos territorios donde todavía sobrevive algún ejemplar de urogallo silvestre en Asturias y en Castilla y León y se aumente el hábitat adecuado disponible para su expansión". remarca.

En este sentido, SEO/BirdLife puntualiza que debe prestarse especial atención a evitar cualquier tipo de actuación que pueda suponer una amenaza para la especie, especialmente aquellas que supongan la destrucción del hábitat o molestias derivadas de usos del territorio incompatibles con la supervivencia de la especie.

Por otra parte, SEO/BirdLife llama la atención sobre la "incomprensible" situación que tiene la Estrategia para la Conservación del Urogallo Cantábrico en España pendiente desde 2010.

"A día de hoy, y según se encuentra la especie, no se ha elaborado y aprobado aún la preceptiva revisión y actualización de dicha Estrategia, Asturias no cuenta con un Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico y, Castilla y León no tiene actualizado su plan, tal y como marca la ley para una especie catalogada como En Peligro de Extinción", subraya la organización.