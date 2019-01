El PP critica que la organización del "Rock in town" no saliera a concurso

Avilés, 25 ene (EFE).- La portavoz adjunta del PP de Avilés, Ana Bretón, ha denunciado hoy que la organización del Festival "Rock in town", que asegura sólo el caché de los artistas destina más de 120.000 euros, no haya salido a concurso público y no exista el correspondiente expediente administrativo.

Bretón asegura en un comunicado que preguntó a la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, por el expediente del festival y ésta, según relata, le respondió que estaba un técnico con ello.

La edil popular se pregunta cuál es el motivo por el cual un evento de esta magnitud, "en el que sólo el cartel de artistas supera los 120.000 euros, sin contar infraestructuras como carpas, escenario o equipo de sonido, no haya salido a concurso público".

Ana Bretón, que trasladará la polémica al pleno municipal, también critica que el evento, que tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de marzo, se anunciara "con tan poco margen de antelación" y también considera que las fechas elegidas son malas y poco comerciales.

La portavoz adjunta del PP se pregunta "si no será que hay prisa por hacer el evento antes de las elecciones".

Ana Bretón asegura que se han puesto en contacto con el PP profesionales del gremio, como organizadores y agencias de contratación, para plantearle una serie de dudas, que ahora ella trasladará a la concejala de Cultura.