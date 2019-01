Tazones se suma a la red de pueblos más bonitos de España

Madrid, 25 ene (EFE).- Tazones ha sido una de las once nuevas localidades reconocidas este viernes en Fitur por la Asociación de Pueblos más Bonitos de España, que se suman a las 68 que ya pertenecen a una red que trata de poner en valor la belleza del turismo rural a la vez que hace frente al reto demográfico.

Pueblos como Bonilla de la Sierra, en Ávila; Níjar, en Almería, o Carmona, en Cantabria, se han unido a la red de pueblos más bonitos de España en un acto que han presenciado sus once alcaldes, además del presidente de la Asociación, Francisco Mestre; la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, y el subsecretario del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Fernando Valdés, entre otros.

"Hoy es un día muy especial; os vamos a intentar trasladar la belleza de estos once pueblos, un referente del turismo de calidad, porque lo principal es la calidad y no la cantidad. Por eso decimos bien alto: ¡Yo soy de pueblo!", ha enfatizado el presidente de la Asociación antes de la proyección de un vídeo de presentación de cada uno de los once pueblos que pasarán a ser "de los más bonitos de España".

La lista de estas once nuevas localidades se completa con Bagergue, situado en los pirineos catalanes; Potes, localidad del Mediterráneo Occidental que destaca por sus callejuelas blancas; San Martín de Travejo, en plena Sierra de Gata; los 5.000 años de historia de las calles de Setenil de las Bodegas; el medieval Roda de Isábena; el pueblo marinero de Tazones, en Asturias, y Viniegra de Abajo y Viniegra de Arriba, dos villas riojanas con una gran tradición ganadera.

En representación del Gobierno, Valdés ha reconocido la incorporación de estos pueblos y la "labor" de la asociación, al contribuir al "desarrollo económico, cultural y social" del país, por lo que ha transmitido el "apoyo institucional" del ministerio a esta plataforma y "en especial" a los representantes de los pueblos.

Valdés ha hecho hincapié en la importancia del reto demográfico en la agenda política del Gobierno: "En estos últimos años, en nuestro país hemos vivido una despoblación en el entorno rural, por lo que se ha convertido en prioridad para todos los departamentos".

La secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, ha destacado la importancia de esta iniciativa que promueve el "turismo sostenible", además de contribuir a la Agenda 2030, que lucha por el cambio climático y a favor de la sostenibilidad del planeta, y en la que el turismo rural "desempeña un papel muy importante".

El acto ha concluido con una entrega de diplomas que acreditan la incorporación de estos once pueblos a la red y, tras las felicitaciones, los once alcaldes han protagonizado "una foto de familia".