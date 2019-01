Pola avala el "rigor" de los actuales controles de los cursos de formación

Oviedo, 28 ene (EFE).- El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, ha querido este lunes "disipar cualquier duda sobre el rigor" de los procedimientos y controles establecidos actualmente en el desarrollo de los cursos de formación para el empleo que, según ha remarcado, son "exhaustivos".

Durante su comparecencia en la comisión parlamentaria de investigación sobre el uso de fondos en cursos de formación, Pola ha indicado que en su departamento han tenido conocimiento de "supuestas incidencias sucedidas en épocas anteriores" que han necesitado una verificación de los cursos pero ha asegurado que no le consta que haya habido irregularidades durante los últimos años.

"Entiendo que los controles, tanto internos como externos, que experimentan todo el procedimiento son suficientemente exhaustivos y fiables como para tener una confianza razonable sobre la seguridad y la legalidad de estos procedimientos", ha subrayado el consejero, que ha recordado que los controles se realizan desde el ámbito europeo, estatal y autonómico y de la Sindicatura de Cuentas.

Ha querido "reforzar la idea de que al menos en estos momentos, con la normativa aplicable y vigente, los sistemas y procedimientos de control son exhaustivos en todas las fases, tanto de diseño, convocatoria, ejecución, implementación, verificación de controles y seguimientos".

Pola ha indicado que las convocatorias de estos cursos de formación se pretenden ajustar a las necesidades del mercado con un riguroso sistema de control, que alcanza el cien por cien en todas sus fases y presentan una inserción media del 49% a los seis meses y del 65% a los doce, con una valoración por parte de los destinatarios de las mismas de entre un 3,4 y 3,5 puntos sobre cuatro.

"Desde el punto de vista administrativo de las bases de la convocatoria se establece los procedimientos suficientes para verificar de forma razonada si los costes son o no razonables o encajan o no dentro de la convocatorias. Si no es así, el órgano administrativo lo revoca total o parcialmente", ha recalcado Pola, que ha recordado que el Principado se ha personado como acusación en el caso judicial en el que se investigan los cursos de formación.

El consejero ha afirmado que el Gobierno del Principado ha hecho todo lo que tenía que hacer en las reclamación de las cantidades de estos cursos de carácter estatal que son desarrollados por las autonomías.

A preguntas de los diputados, ha dicho que "quizá el cheque de formación no sería el instrumento a vincular con esta actividad de formación para el empleo porque está limitada y con evidentes implicaciones normativas del ámbito estatal" y ha apuntado que lo destinaría a otro tipo de formación "un poco más libre".

El consejero ha resaltado que en 2017 se desarrollaron 601 acciones formativas que beneficiaron a 8.258 trabajadores mientras que 2015 fueron 687 que beneficiaron a 7.025.

Por último, Pola ha pedido respeto de los empleados públicos que desarrollan una labor dedicada, responsable, profesional, rigurosa, eficaz y eficiente en su trabajo sobre el control sobre estos cursos de formación.