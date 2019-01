El PSOE espera buena disposición en la Junta para tramitar leyes pendientes

Oviedo, 28 ene (EFE).- El portavoz socialista en la Junta General del Principado, Marcelino Marcos, ha confiado hoy en la "buena voluntad" del resto de grupos de la Junta General del Principado para poder culminar en las semanas que restan antes de las elecciones autonómicas del mes de mayo la tramitación de las leyes que hay pendientes.

Ante el inicio en febrero del periodo ordinario de sesiones, la Cámara deberá continuar con la tramitación de los proyectos de ley ley de Deporte, Salud y Participación y Promoción Juvenil a los que dio traslado el Gobierno, entre otras.

Para el portavoz socialista, queda por ver qué disponibilidad hay para que, al margen del trabajo ordinario de comisiones y plenos, se celebren las ponencias de estas leyes.

Líndez ha asegurado que desde el PSOE tienen toda la voluntad para que en las próxima semanas se vayan aprobado esos textos legislativos en ponencia, al margen de que luego salgan o no adelante.

Desde Podemos, Enrique López ha señalado que en su grupo están trabajando "al cien por cien" e intentarán que salgan adelante la mayor parte de textos pendientes.

No obstante, ha advertido de que si hay una saturación y no da tiempo a sacar adelante todas es por culpa de un "Gobierno holgazán" que no presentó hasta diciembre cinco proyectos de ley.

"Tenemos a nuestra gente trabajando en todas las ponencias con la voluntad de que salgan adelante, pero alguna quedará atascada porque no habrá tiempo suficiente", ha advertido.