Los ediles no adscritos de Avilés apuestan por el proyecto del área central

Avilés, 29 ene (EFE).- Los tres concejales no adscritos de Avilés, que antes pertenecían al PP, han mostrado este martes su apoyo expreso al proyecto de área central metropolitana asturiana frente al "enanismo político" que, a su juicio, están demostrando otras formaciones políticas de la región.

En una rueda de prensa, los concejales Alfonso Araujo y Constantino Álvarez han defendido este proyecto al que sumarán sus votos, junto al de su otro compañero Francisco Zarracina, integrados ahora en la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN).

Araujo ha anunciado su voto favorable a lo que ha calificado como "una declaración de intenciones" del pleno municipal respecto del proyecto del área metropolitana y se ha reafirmado en su primera reflexión cuando se planteó esta iniciativa de que la cercanía de las elecciones iba a ser un problema.

"Lamentablemente no me equivoqué, y el enanismo político de muchos grupos ha puesto, una vez más, el interés de los partidos a los de los avilesinos", ha declarado el concejal en referencia a determinados pronunciamientos sobre posibles pérdidas de competencias municipales "que no son tales".

En opinión de Alfonso Araujo, candidato a la Alcaldía de Avilés por UCIN, todo esto "obedece a un localismo estéril que hace muchos años que se ha instalado en la política".

Otros partidos políticos ya han anunciado su voto en el próximo pleno en relación a este proyecto, como es el caso de Somos, en este caso en sentido contrario, por entender que supone un ataque del Principado para retirar competencias a los ayuntamientos y soslayar la autonomía municipal.