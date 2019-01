Muñoz Machado propone un referéndum autonómico y otro estatal sobre Cataluña

Oviedo, 30 ene (EFE).- El jurista y director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, ha dicho este miércoles que la solución a la crisis de Cataluña no es la secesión, sino reformar el estatuto catalán para permitir la celebración de un referéndum autonómico y otro simultáneo de carácter estatal.

Muñoz Machado ha hecho esta reflexión en la presentación del décimo número de la revista "Fundamentos. Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional", que elaboran el parlamento asturiano y la Universidad de Oviedo, y que en esta ocasión lleva como título "La evolución de los modelos territoriales: reformulación versus ruptura".

El también catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sostenido que las constituciones "hay que reformarlas cuando cumplen cierto número de años", ya que cuando no se reforman "se autodestruyen" y pasan a convertirse en "documentos secundarios sustituidos por la voluntad inmediata del parlamento", algo que ha dicho temer que se pueda dar en la actualidad.

El jurista ha considerado que cambiar la Constitución no supondría una "reforma en caliente", ya que han pasado cuarenta años desde su redacción y se ha percibido que no da respuestas suficientes a los problemas del funcionamiento del sistema, lo que no quita que se esté abordando con "premura" ante el "problema descomunal" que supone la situación de Cataluña y que es "muy difícil de resolver".

Muñoz Machado ve "necesaria" una reforma constitucional que atienda el "problema catalán", pero ha precisado que no existe la alternativa de independencia o segregación, porque una constitución no puede contener criterios para que "estalle un sistema político".

"No hay vía de la secesión", ha aseverado el director Muñoz Machado, quien ha expuesto que la vía alternativa pasa por la reforma de la norma institucional básica que permita que el pueblo catalán y el español en su conjunto se pronuncien simultáneamente.

Según ha desgranado, un estatuto reformado permitiría hacer un referéndum en Cataluña y una reforma simultánea de la Constitución hacer otro a nivel estatal.

El décimo número de la revista "Fundamentos" está estructurado en cuatro capítulos: los dos primeros estudian en qué han consistido las transformaciones de las constituciones en países europeos, el tercero examina cuáles pueden ser las opciones de futuro del modelo territorial español y diversos autores proponen alternativas y el cuarto aborda hasta qué punto la pertenencia a la Unión Europea condiciona las reformas que los estados quieran hacer en sus modelos territoriales.