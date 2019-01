Oposición urge a Foro la concesión de ayudas municipales a entidades de Gijón

Gijón, 30 ene (EFE).- El Pleno del Ayuntamiento de Gijón ha reclamado hoy de forma unánime que las entidades cuyos convenios nominativos ha quedado fuera de prórroga presupuestaria cobren las subvenciones municipales "a la mayor brevedad".

Todos los grupos de la oposición han aprobado una iniciativa presentada por IU para instar a Foro a que se dirija a las organizaciones afectadas para informarles de la situación y de la previsión de plazos para la formalización de los convenios.

La concejala de Hacienda, Ana Braña, ha explicado que se iniciarán todos los expedientes una vez se disponga de la liquidación del presupuesto en el próximo mes de marzo.

Con todo, ha responsabilizado al resto de grupos de la oposición de no haber dado su respaldo a las cuentas, que el gobierno decidió no presentar al no recabar apoyos, a sabiendas de "las consecuencias que tenía".

Por su parte, el PSOE ha logrado el voto de todos los grupos, excepto el del Foro que se ha abstenido, para exigir la participación de la oposición en el impulso el proyecto para la gestión inteligente e integral del alumbrado público y de los edificios de titularidad municipal.

En este punto, Braña ha recalcado que, aunque el proyecto es competencia de la Junta de Gobierno y primará el criterio técnico, se intentará buscar el "consenso" de los partidos y reunirá a los grupos con los técnicos para que den cuenta del estado del proyecto.

Además, el PP ha sacado adelante por unanimidad una proposición para implantar cursos de primeros auxilios en los colegios de Gijón.

Por otra parte, el Pleno ha rechazado de forma conjunta la propuesta de los populares de impulsar una batería de ayudas directas por valor de 3.000 euros por cada nuevo nacimiento o adopción en la ciudad.

Por último, los seis grupos municipales ha aprobado una declaración institucional de apoyo a un sistema público de pensiones "digno" y a su "garantía" como un derecho constitucional "fundamental para la clase trabajadora y la ciudadanía".

En la sesión, se ha producido un altercado entre el concejal del PP Manuel del Castillo y la edil del PSOE Lara Martínez al dirigirse el primero a la dirigente socialista como "la señorita que hizo la proposición" plenaria.

Además de provocar el enfado de la edil, que le ha reprendido por su actitud, la alcaldesa Carmen Moriyón le ha llamado "maleducado".

"Sonrió, le guiñó el ojo y lo hemos visto", ha acusado a Del Castillo antes de decirle que cuando se ha dirigido a otros miembros de la Corporación no lo ha hecho de esta manera.

En el apartado de ruegos, Moriyón ha conminado a Xixón Sí Puede a que acuda a la Fiscalía si "cree que se hizo negocio con la arena de la playa de San Lorenzo".