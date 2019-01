31 de enero de 2018

Oviedo (EFE).- El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, ha garantizado este jueves la vigencia del proyecto para crear el Área Metropolitana pese a las fuerzas políticas "reaccionarias" y "antiprogreso" que se oponen a ello.

(foto)

ÁREA METROPOLITANA

Somos Oviedo, seguro de que sin la capital el Área Metropolitana es inviable

Oviedo (EFE).- Somos Oviedo se ha ratificado este jueves en que lo mejor para Oviedo es no sumarse al "invento" de Área Metropolitana que proyectan el Gobierno del Principado y los ayuntamientos de Gijón, Avilés, Siero, Langreo y Mieres, un proyecto que para la marca local de Podemos no va a ser viable si no se cuenta con la capital.

(foto)

ÁREA METROPOLITANA

López luchará para que Oviedo sea oída en la creación del área metropolitana

Oviedo (EFE).- El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, ha afirmado hoy que no se rendirá y que luchará para que la voz del concejo sea oída cuando se elaboren los estatutos del área metropolitana de Asturias con el fin de que la ciudad no quede "descolgada" y se pueda unir tras las elecciones de mayo.

(foto)

ÁREA METROPOLITANA

El PP pide un esfuerzo de todos para saber los beneficios del Área Metropolitana

Oviedo, 31 ene (EFE).- La candidata del PP a la Presidencia del Principado, María Teresa Mallada, ha instado este jueves a todas las partes a que realicen un "esfuerzo" para explicar los "beneficios" que supondrá a los municipios pertenecer al área metropolitana.

(foto)

SUCESOS INCENDIO

Controlado un incendio en la fábrica de embutidos de Albandi (Carreño)

Oviedo, 31 ene (EFE).- Una nave de ahumado, una planta baja dedicada a la elaboración de embutidos y la oficinas situadas en la primera se han visto afectadas por el incendio que esta viernes se ha declarado en una empresa chacinera situada en la localidad de Albandi, en el concejo de Carreño.

CURSOS FORMACIÓN

FADE cree que el control público de los fondos de formación es "exhaustivo"

Oviedo (EFE).- El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, considera que el control de la administración de los fondos destinados a formación es "exhaustivo y adecuado" y que los procedimientos de justificación son "hasta engorrosos".

(foto)

SALVAMENTO MINERO

Asturias reconoce la labor de la Brigada de Salvamento Minero

Oviedo (EFE).- Asturias ha trasladado este jueves una nueva muestra de reconocimiento a la labor de los miembros de la Brigada de Salvamento Minero al ser recibidos tanto en la Delegación del Gobierno como en la sede de Presidencia del Principado.

(foto) (vídeo)

POBLACIÓN ESTADÍSTICA

Los mayores de 64 años superan ya el 25 % de la población asturiana

Oviedo (EFE).- Asturias cuenta ya con 259.614 habitantes de 65 o más años, lo que supone el 25,25 por ciento de la población del Principado, 1,16 puntos más que en 2017, según un estudio de estructura poblacional elaborado por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) a partir del padrón municipal a fecha de 1 de enero de 2018.

SENTENCIA TEVERGA

El exalcalde de Teverga deberá devolver 11.704 euros por contratar a su hija

Oviedo (EFE).- La Audiencia Provincial ha confirmado la condena al exalcalde de Teverga a abonar al ayuntamiento 11.074 euros, más los intereses legales, en concepto de devolución de las subvenciones cobradas ilegalmente por la contratación de su hija, en el marco de un plan de empleo subvencionado por el Principado, donde no respetó el principio de publicidad.

LIBERBANK RESULTADOS

Liberbank gana 110 millones en 2018 gracias al mayor dinamismo comercial

Madrid (EFE).- Liberbank obtuvo un beneficio neto de 110 millones de euros en 2018, frente a los 259 millones de pérdidas de un año antes, gracias al dinamismo de la actividad comercial y la reducción de gastos, que permitieron la mejora de márgenes.

ROSA MONTERO

Rosa Montero prepara el salto de su Bruna Husky a la pequeña pantalla

Avilés (EFE).- La escritora madrileña Rosa Montero prepara el salto de su personaje más famoso, la androide detective Bruna Husky, a la pequeña pantalla en formato de serie de televisión, con un productor que ha comprado los derechos y está buscando plataforma para un proyecto en el que participará como colaboradora.

BEBIDAS SIDRA

Sidra de Asturias marca un récord histórico de ventas con un aumento del 73 %

Oviedo (EFE).- El consumo de sidra de la Denominación de Origen Protegida (DOP) "Sidra Asturias" ha vuelto a marcar un récord histórico en 2018 al aumentar sus ventas en un 73 por ciento respecto al ejercicio anterior.

SUCESOS ROBOS

Cuatro detenidos por robar vías de tren de la línea León-Gijón

Oviedo (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, uno de ellos menor, tras sorprenderles cuando estaban sustrayendo vías del tren de la línea León-Gijón que se encontraban apiladas en la zona de Serín, ha informado este jueves la Comisaría gijonesa en un comunicado.

TIEMPO ALERTAS

La Aemet advierte de nevadas de hasta 20 centímetros a partir de 700 metros

Oviedo (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido para mañana un aviso naranja por nevadas que afectará a la suroccidental, la cordillera y los Picos de Europa, donde podrían acumularse hasta 20 centímetros a partir de 700 metros de altura.