FADE cree que el control público de los fondos de formación es "exhaustivo"

Oviedo, 31 ene (EFE).- El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, considera que el control de la administración de los fondos destinados a formación es "exhaustivo y adecuado" y que los procedimientos de justificación son "hasta engorrosos".

En la comisión parlamentaria de investigación del uso de los fondos para formación que investiga la justicia asturiana, Feito ha afirmado que le consta que la formación es "uno de los temas más exhaustivamente seguido, controlado e inspeccionado de todos cuantos tienen que ver con la administración", con auditorías internas y externas y un marco normativo "riguroso".

A su juicio, "todo apunta a que el marco normativo que hay es el adecuado", pero si la justicia finalmente determina que hubo alguna irregularidad, habría que determinar qué ocurrió y adoptar las medidas oportunas.

Feito, que ha señalado que "la eficacia, la eficiencia y la legalidad" del sistema de formación y de las políticas activas de empleo son una "prioridad" para FADE, ha defendido el modelo de la patronal, que no cuenta con una estructura paralela para gestionar la formación y deja en manos de tercero la impartición de los cursos.

Feito ha considerado que "FADE no puede ser juez y parte" en la gestión de los fondos de formación porque, al menos en el sistema actual, los técnicos de la patronal presentes en el consejo rector del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) no tienen "ninguna capacidad de decisión" y no valoran los proyectos que se presentan.

A lo largo de su intervención, ha defendido que "la formación tiene que ser un pilar del desarrollo económico de Asturias" y ha abogado por prestigiar en su justa medida la Formación Profesional (FP), ya que en Asturias tan sólo el 35% de los jóvenes apuesta por ella.