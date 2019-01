Ibra: "Esta afición merece victorias"

Oviedo, 31 ene (EFE).- El jugador del Real Oviedo Ibrahíma Baldé explicó este viernes antes su vuelta a una convocatoria lo complicado que se la hecho estar fuera por lesión, y se mostró convencido de salir a por los tres puntos en el Tartiere ante el Cádiz porque la afición "merece victorias y que el equipo dé el máximo".

"Siempre hay que buscar ese gol de la victoria. Tenemos mucha suerte de estar en el Real Oviedo, porque esa gente deja todo por venir a vernos y hay que dar lo máximo. Hay que darles lo que merecen y eso son triunfos. Yo estoy muy contento de estar otra vez con el equipo y a disposición del míster, porque siempre es mejor tenernos a todos", comentó el senegalés.

Ibra, que confiesa pasarlo mal sin poder jugar por no poder ayudar al equipo, coincide con su compañero Joselu en que jugando de delantero el futbolista siempre quiere marcar o tirar a puerta, pero insiste en que a veces no queda más que "buscar" las ocasiones o "estar en el sitio indicado" cuando éstas no llegan.

"Siempre queremos tener remates y muchas ocasiones, un partido sin tirar a puerta, si ganas te vas contento, pero en lo personal te molesta un poco. Estoy en el área para todo lo que pueda caer, y meterla, porque en esta liga que te dejen tener ocasiones es muy complicado, hay que buscarlo", analizó el punta azul.

Precisamente el rival del domingo, el Cádiz, es uno de esos equipos que no conceden demasiado y es por ello que el africano aboga por aprovechar las ocasiones que se tengan y buscar sus propias situaciones de peligro, que tienen que nacer del equipo, sea quien sea el rival.

"Seguramente las tengamos, porque no ha habido ningún partido en el Tartiere que no hayamos tenido ocasiones. Puede salir bien o mal, pero si no te la buscas no llega. Tenemos que ir a muerte, correr más que el rival y luego tener la suerte de meterla para ganar", advirtió el jugador.

Los carbayones trabajaron en las instalaciones de El Requexón con la ausencia de Mossa, que pasó la noche en observación por un dolor abdominal y cuya reincorporación se espera en las próximas horas, y las bajas de Viti, Forlín, Omar Ramos, Berjón y Borja Sánchez, que trabajaron al margen con el readaptador.