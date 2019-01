Mallada: No puedo dedicar ni un solo minuto a cuestiones internas del PP

Oviedo, 31 ene (EFE).- La candidata del PP a la Presidencia del Principado, María Teresa Mallada, ha afirmado este jueves que no puede dedicar "ni un solo minuto" a cuestiones internas del Partido Popular.

A preguntas de los periodistas antes de reunirse con los representantes de la Mesa de Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Mallada ha subrayado que tiene "muy claro" el puesto para el que ha sido designada.

"Estoy aquí y he sido elegida para servir a los ciudadanos y trabajadores de Asturias, para escuchar y dar respuestas. No puedo dedicar ni un solo minuto, y así lo estoy haciendo y seguiré haciendo, a cuestiones internas. Tengo muy claro para lo que he sido designada y eso es lo que quieren los asturianos", ha subrayado.

En relación a sí había pedido amparo a la dirección nacional del PP por posibles fricciones internas en Asturias, Mallada ha recalcado que no tiene más que decir, que es la candidata y que tiene muy claro lo que tiene que hacer y que en eso está.