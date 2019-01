Somos Oviedo, seguro de que sin la capital el Área Metropolitana es inviable

Oviedo, 31 ene (EFE).- Somos Oviedo se ha ratificado este jueves en que lo mejor para Oviedo es no sumarse al "invento" de Área Metropolitana que proyectan el Gobierno del Principado y los ayuntamientos de Gijón, Avilés, Siero, Langreo y Mieres, un proyecto que para la marca local de Podemos no va a ser viable si no se cuenta con la capital.

Los ediles de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, y de Economía, Rubén Rosón, replicaban así al consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, quien ha garantizado la vigencia del proyecto para crear el Área Metropolitana pese a las fuerzas políticas "reaccionarias" y "antiprogreso" que se oponen a ello.

El convenio para que eche a andar el área metropolitana fue ratificado ayer por los ayuntamientos de Gijón, Siero y Avilés, y en los próximos días lo harán los de Langreo y Oviedo, mientras que Oviedo se descolgó al votar en contra del mismo Somos y el PP.

Fernández del Páramo ha incidido en que en España todas las áreas metropolitanas están lideradas por los ayuntamientos y que la propuesta planteada por el Gobierno asturiano no deja de ser "un invento que retuerce" ese concepto y que quita competencias a los municipios.

"Sin Oviedo no hay área metropolitana", ha dicho antes de recordar que este municipio concentra la cuarta parte de la población de Asturias y que alberga la capital, y de advertir de que no van a tolerar presiones o ataques por parte de otras administraciones por defender una postura de la que se sienten orgullosos.

De hecho, Rosón ha asegurado que en el pleno extraordinario de ayer, el voto en contra de Somos al convenio del Área Central "impidió que la Federación Socialista Asturiana pisotease los intereses de los vecinos de Oviedo", al igual que hizo, añadió, en el pleno en el que el socialista Wenceslao López fue investido alcalde del municipio para evitar que hubiese de nuevo un alcalde del PP.

Rosón, sin embargo, no ha querido pronunciarse sobre la repercusión que en el gobierno tripartito de Oviedo tendrá el enfrentamiento que por el área metropolitana mantienen PSOE y Somos, y se ha limitado a señalar que "las relaciones continúan".

Asimismo, ha asegurado que si López continúa asistiendo a las reuniones del Área Metropolitana deberá hacerlo como representante socialista del municipio, pero no como alcalde.