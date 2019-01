Los Travers Brothership abren un nuevo ciclo de "Factoría Sound"

Avilés, 31 ene (EFE).- Los estadounidenses Travers Brothership, de gira por Europa, abrirán un nuevo ciclo de "Factoría Sound" de Avilés, donde presentarán su último álbum, "Let the world decide", con temas que vuelan del rock al rythm and blues, informa el Ayuntamiento.

El concierto tendrá lugar el próximo 8 de febrero, a las 21:00 horas, en el Espacio Escénico de la Factoría Cultural de Avilés.

Según una reseña del concierto, Travers Brothership nació en 2012 con una declaración de intenciones: "convertir sus conciertos en una experiencia única".

En su nuevo trabajo, el grupo navega sobre ritmos clásicos de la música popular norteamericana, del soul al funk, del rythm and blues al jam, sin perder en ningún instante su esencia rock.

Fundada en Asheville, Carolina del Norte, componen Travers Brothership los hermanos gemelos Eric y Kyle Travers, que junto a Ian McIsaac dieron forma a la banda original.

A Travers Brothership, le seguirán en este nuevo ciclo los suecos de Kamchatka, el 16 de febrero, y Levi Parham, el 22 de marzo.