The Offspring será cabeza de cartel de la nueva edición de "Tsunami"

Gijón, 1 feb (EFE).- The Offspring, Kaiser Chiefs y Nofx serán las bandas que encabezarán el cartel de la tercera edición del festival "Tsunami Xixón" que se celebrará los días 2 y 3 de agosto en la Universidad Laboral.

Una treintena de artistas compondrán este evento musical que también se extenderá a la Plaza Mayor de Gijón y al skatepark del barrio de Cimadevilla.

Danko Jones, Berri Txarrak, Carolina Durante, Pulley, No Fun Al All, The Baboon Show, Los Bengala, Peralta y Amplify son otras de las bandas confirmadas hasta el momento.

El concejal de Festejos, Jesús Martínez, ha destacado que el 75 por ciento de las entradas que se vendieron el pasado año fueron a espectadores de fuera del Principado, lo que demuestra que Gijón se ha consolidado como "destino musical".

También ha subrayado que el festival se ha convertido en uno de los más importantes del panorama nacional.

Las entradas saldrán a la venta el 7 de febrero, a las 12:00 horas, a un precio de 39 euros.