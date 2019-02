Quince partidarios de Maduro se manifiestan en Oviedo

Oviedo, 1 feb (EFE).- Una quincena de personas, entre los que se encontraban dirigentes de IU y Podemos Asturies, se han manifestado este viernes frente al parlamento regional en defensa del Gobierno de Nicolás Maduro y en contra del reconocimiento de Juan Guaidó, al frente de la Asamblea de Venezuela, como presidente interino.

Entre los manifestantes se encontraban el secretario de Organización de IU de Asturias, el secretario general del PCA, Francisco Asís, y el diputado regional de Podemos Asturies, Andrés Fernández.

Éste último ha señalado que hay que decir claramente al presidente estadounidense Donald Trump "no a un golpe de estadio y sí al diálogo", que lo que quiere la gente no es llenar las calles de gente gritando no a la guerra, sino diálogo y que no se colabore en políticas que conducen al conflicto.

Tras reconocer que para él sí que es positivo el Gobierno de Maduro, Suárez ha señalado que hay que exigir respeto a cada Estado y al derecho internacional y que le gustaría ver la actitud que están manteniendo muchos países con Venezuela respecto a dictadura violentas y desagradables que hay por el mundo, o ante superpotencias que no tienen nada de democráticas.

La manifestación, convocada por la plataforma "Asturies contra el golpe. Venezuela se defiende", surge con el objetivo de apoyar a un estado soberano, regido por una Constitución "y que el 20 de mayo de 2018 reeligió como presidente de la República Bolivariana en unas elecciones libres e independientes".

La plataforma ha hecho un llamamiento a defender el derecho del pueblo venezolano a construir su futuro sin injerencias extranjeras, a respaldar a Maduro al frente del Gobierno y a denunciar actitudes de bloqueo y sanciones como las impuestas por la Unión Europea "que someten a la población a difíciles condiciones de vida".

Exige además al Gobierno español que rectifique su "política subalterna a los intereses imperialistas", y a los grupos parlamentarios que le sustentan a que le retiren su apoyo en tanto no cambie de posición respecto a Venezuela

Este colectivo ha convocado para el próximo lunes, 4 de febrero, otra concentración a las 19:30' horas frente al Teatro Campoamor para "denunciar la hipocresía de quienes dicen defender los derechos humanos a la vez que someten a ese pueblo a un bloqueo e inoculan un problema para justificar una actuación armada y justificar un golpe de Estado".