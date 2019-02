El CEPESMA se desvincula del proyecto de Museo del Calamar Gigante

Avilés, 4 feb (EFE).- El presidente de la Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas (CEPESMA), Luis Laria, se ha desvinculado "por completo" del proyecto de Museo del Calamar Gigante del que fue responsable, "cansado" de la falta de interés político en reabrirlo.

Laria ha adoptado esta decisión tras ceder formalmente la que está considerada por su estado de conservación la mejor colección de calamares gigantes que existe y que conformaba el museo, ubicado en Luarca, antes de su destrucción en febrero de 2014 debido a un fuerte temporal.

De momento, los ejemplares están todavía depositados en el Parque de la Vida, que dirige Laria aunque está a la espera de que el Ayuntamiento de Valdés se haga cargo de su custodia.

Laria ha declarado a Efe que en estos cinco años, desde la destrucción de la sede del Museo, el Principado hizo caso omiso a las peticiones de que se buscaran alternativas y mantiene el edificio en ruinas.

"No pasa nada, si la administración no quiere hacer nada con ello yo no voy a estar pegándome contra las paredes", ha dicho.

"Ni el CEPESMA ni Luis Laria tienen ya nada que ver con el Museo del Calamar, creo que ya cumplí una etapa", ha recalcado.

No obstante, Laria sí va a seguir trabajando en las tareas propias de la Coordinadora para el Estudio y Protección de Especies Marinas y en el Parque de la Vida de Luarca.

Además, ha participado "en calidad de ciudadano" en la última concentración convocada el pasado sábado por la Asociación Más Luarca Valdés para protestar por la falta de respuesta política a la reconstrucción del Museo del Calamar Gigante, coincidiendo con el quinto aniversario de la galerna que destruyó su sede.