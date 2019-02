El Gobierno ve "desproporcionada" la huelga de trabajadores de Pajares

Oviedo, 5 feb (EFE).- El consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, ha tildado de "desproporcionada" la huelga de trabajadores de la estación de Valgrande-Pajares del pasado sábado, que contó con un seguimiento de 33 personas, mientras que diez asistieron a su puesto de trabajo.

El sábado fue el primero de los cuatro días de huelga que los trabajadores de la estación asturiana han convocado en protesta por la falta de equipamiento de invierno, que el consejero ha asegurado que se les entregará "cuanto antes".

Alonso, que ha remarcado el respeto al derecho de huelga, ha asegurado que hasta la temporada actual el Principado siempre ha cumplido puntualmente el convenio y ha señalado que la última vez que los trabajadores recibieron indumentaria de alta calidad fue en febrero de 2018 por lo que "tiene menos de tres meses" de uso y "está en perfecto estado".

"La ropa se les va a entregar", ha indicado Alonso, que ha avanzado que el Principado va a hacer un adelanto de un contrato de 18.000 euros para dar a los trabajadores "cuanto antes" una parte de la indumentaria "a la que tienen derecho".

Al margen de la jornada del sábado, el consejero ha criticado que el domingo hubo trabajadores que adujeran imposibilidad de acceso a la estación y ha tachado de "inadmisibles" acciones de bloqueo como el amontonamiento deliberado de nieve o el pinchazo de las ruedas de un vehículo de la estación, un hecho denunciado ante la Guardia Civil.

Alonso ha rechazado "rotundamente" que se haya producido una situación de riesgo para los usuarios porque hubo contacto permanente con el coordinador del 112 y ha negado descoordinación.

No está sobre la mesa un cambio de modelo de gestión, pero "siempre se puede estudiar y tratar", ha continuado Alonso, que ha afirmado que no el Principado no está en contra de la estabilización de la plantilla y el objetivo es sacar a oposición las plazas vacantes.