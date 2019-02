El siglo XIX registró un aumento de matrimonios endogámicos respecto al XVIII

Oviedo, 4 feb (EFE).- Una investigación realizada por la Universidad de Oviedo constata que a lo largo del siglo XIX se produjo en Asturias un incremento de los matrimonios endogámicos -aquellos que necesitaban dispensa papal al existir parentesco entre los contrayentes- respecto a la centuria anterior.

El trabajo revela la evolución porcentual de los matrimonios entre parientes y su preponderancia en algunas zonas en el periodo 1701-1900 tras realizar un estudio sobre su incidencia tanto en Asturias como en León, Zamora y Salamanca.

Los autores han constatado que el porcentaje de matrimonios entre parientes en el siglo XIX es sustancialmente mayor que a lo largo de la centuria anterior contraviniendo una visión que generalmente nos traslada una tendencia progresiva a la nuclearización familiar.

Así, no sólo no hay una modernización del hecho familiar sino que, a lo largo del siglo XIX y particularmente en las últimas tres décadas, se produce una especie de ensimismamiento matrimonial que conduce al matrimonio entre familiares cada vez más cercanos (tíos con sobrinas, primos carnales, cuñados con cuñadas, etc.).

Los datos reflejan que el porcentaje de matrimonios entre consanguíneos y afines en Asturias era menor al observado en los territorios castellanos y leoneses y que, dentro del Principado, las diferencias son muy significativas.

De esta forma mientras que en los concejos occidentales del Principado la presencia de estos matrimonios es casi anecdótica durante los dos siglos analizados con un 3,5 por ciento del total, en la zona oriental del principado son más altos de forma que casi el 15 por ciento de los matrimonios se conciertan entre parientes.

Una de las explicaciones que los autores del artículo apuntan para esta diferenciación tan acusada es el diferente sistema de devolución de bienes en ambas zonas.

Mientras que en la Asturias occidental imperaba la institución del meirazo - la práctica hereditaria que privilegia al concentración de los bienes en manos del primogénito varón), las zonas central y oriental tendrían un sistema hereditario que tendería al igualitarismo.

Según los investigadores, la necesidad de recomponer un patrimonio potencialmente divisible animaría al desarrollo de una estrategia matrimonial en la que el matrimonio entre parientes intentaría paliar las sucesivas particiones de los bienes heredados.

Por su parte, en las zonas de heredero único, el "meirazo" no estaba impelido a casar con un pariente para reconstituir un patrimonio aminorado tras generaciones de repartos igualitarios porque, en principio, él disfrutaba de un capital íntegro y, por tanto, su nivel de vida no se veía afectado.