Alonso crearía una Consejería de Cultura para impulsar el Camino de Santiago

Oviedo, 5 feb (EFE).- El consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, ha abogado hoy por desdoblar su departamento para crear una Consejería de Cultura con el "ánimo de impulsar y preparar con fuerza" el Camino de Santiago ante la celebración del año Xacobeo en 2021.

Alonso, que ha comparecido en la Comisión de Educación y Cultura, ha precisado que su homónimo en Galicia le explicó que la Xunta había decidido desdoblar este departamento para crear una Consejería de Cultura fuerte para fomentar los actos de cara al año Xacobeo.

"Nosotros tendríamos que hacer algo así, aunque no está en mi mano. La idea no solo me parece razonable sino que incluso estaría dispuesto a defenderla", ha subrayado Alonso, que ha reconocido que el Camino de Santiago "requiere una mayor inversión o incluso un cambio estructural como el realizado en Galicia".

El consejero, que ha realizado estas declaraciones a una pregunta del diputado de Foro Pedro Leal sobre qué prioridades de actuación tiene su departamento respecto del Camino de Santiago, se ha mostrado también partidario de "rehabilitar" el 1 por ciento Cultural para mejorar la situación de "monumentos emblemáticos como el de la iglesia de San Antolín de Bedón, un templo benedictino del siglo XIII ubicado en Llanes, que está al borde de la ruina".

En este sentido, ha indicado que "recientemente" se han reunido con representantes del Ministerio de Cultura con el ánimo de esclarecer el tema de la titularidad de la iglesia con el fin de poder llevar a cabo las inversiones que merece el monumento.

Se ha mostrado partidario de acceder al 1 por ciento Cultural para "rehabilitarlo cuanto antes", ya que, a su juicio, no se pueden "despreciar recursos disponibles de las obras civiles para invertir en el Camino de Santiago".

Por último, el consejero ha indicado que las actuaciones de su departamento en el Camino de Santiago se centran en la protección patrimonial, la mejora de los tramos y la señalización y la promoción y difusión de este bien patrimonial.

Por su parte, el diputado de Foro ha asegurado que las personas que recorren el Camino de Santiago critican el "mal estado y la confusa señalización existente enlas rutas asturianas y el "abandono" de sus monumentos.