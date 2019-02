Roberto Torres: "Esta siendo un año muy bonito, pero queda muchísimo"

Pamplona, 5 feb (EFE).- El jugador de Osasuna Roberto Torres ha señalado este martes que la actual temporada está siendo "muy bonita" y que "cada uno pone su granito de arena", si bien ha advertido que todavía "queda muchísimo".

Así lo ha indicado en una conferencia de prensa posterior al entrenamiento en la que ha señalado, sobre el próximo partido ante el Sporting de Gijón, que será un choque "muy complicado", en la línea de los anteriores encuentros contra el Almería y el Granada.

El centrocampista ha aseverado que en el duelo que enfrentará a navarros y asturianos "habrá un ambientazo" porque en el estadio El Molinón "siempre hay un ambiente muy bonito de fútbol".

"Es evidente que el Sporting va a dar que hablar en esta segunda vuelta, estoy seguro que se va a enganchar al grupo de los de arriba por cómo se ha reforzado", ha remarcado.

En ese sentido, ha afirmado que el cuadro asturiano "se ha reforzado muy bien" y que Osasuna, en ese estadio, "hace muchos años que no gana". Por lo tanto, ha considerado que "es un buen momento para romper la estadística, dar otro golpe encima de la mesa y mantenernos arriba, que es donde queremos estar".

"Hemos conseguido llegar, pero con eso no nos vale", ha remarcado para mostrarse partidario de que el conjunto 'rojillo' sigue "el mismo estilo" que el practicado en El Sadar.

Sobre los dos próximos encuentros lejos de El Sadar, contra el Sporting y el Numancia, respectivamente, ha indicado que cuando Osasuna ha sido capaz de ganar como visitante, "es cuando hemos dado saltos en la clasificación".

"Es obvio que en casa estamos de una manera espectacular, que es algo difícil de hacer", ha manifestado en referencia a que, en El Sadar, el cuadro navarro todavía no ha perdido y lleva ocho victorias consecutivas, la última cosechada frente al líder de la categoría, el Granada.

Al respecto, ha valorado que el conjunto 'rojillo' "está haciendo muchas cosas bien" y que los jugadores tienen "una idea de juego clarísima y vamos a muerte con ella".

Según ha expresado, Osasuna tiene "facilidad de crear ocasiones peligrosas y claras de gol" y, por tanto, "si se mantiene la portería a cero, puedes ganar"

En el plano personal, el futbolista, que el pasado domingo recibió el premio al mejor jugador del mes de enero de LaLiga 123, se ha mostrado "contento y feliz" por sus últimas actuaciones y ha asegurado que se encuentra "mejor" físicamente.

"Me están saliendo las cosas bien, pero el premio, aunque me lo llevé yo, es de todo el equipo", ha recalcado para añadir que los partidos "no los gana" solo él ni los jugadores que más tantos están anotando en lo que va de liga.

Por otro lado, en la sesión de esta mañana el primer equipo ha disputado un partido ante el filial en las instalaciones de Tajonar, en las que ya se ha retirado por completo la nieve.