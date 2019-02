Anquela: "Los 50 puntos son el primer paso, no el objetivo"

Oviedo, 7 feb (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, afirmó este jueves que el objetivo no es alcanzar los 50 puntos, sino que ese es el primer paso de cualquier equipo que quiera tener "la tranquilidad" necesaria para pelear por el ascenso, porque "el derecho a soñar es libre" a partir de ese momento.

"En Segunda esa cifra de puntos son sinónimo de tranquilidad. Los conseguí con Alcorcón y Huesca, se celebró y luego vinieron las liguillas. El derecho a soñar es libre, pero a partir de esos puntos es cuando se consigue lo necesario para afrontar las siguientes metas. Ni siquiera pienso en esa cifra, pienso en los tres puntos del sábado", comentó el técnico.

Anquela insistió en que los resultados positivos están dando fuerza al equipo para competir, pero matizó que ni él ni el vestuario dejó de creer nunca en las posibilidades del bloque carbayón.

"Yo siempre he dicho que iba al fin del mundo con estos chicos mientras hiciésemos todo lo que podemos hacer, que no es otra cosa que competir. Cuando vienen los resultados, que son los que mandan, se nota. Puedes jugar bien, que si no ganas la gente va dudando, pero si ganas es que estás compitiendo los partidos", analizó el jienense.

El entrenador azul analizó el aluvión de bajas que ha tenido esta temporada, algo que nunca le había pasado, y señaló que para este fin de semana recupera a Saúl Berjón pero no así a Mossa, Omar Ramos y Viti, con los que se tendrá "paciencia".

"Hemos estado con la gente al límite y no queremos recaídas. A mí me gustaría contar con Berjón siempre, pero también hay gente jugando en esa posición que lo está haciendo más que bien. No podemos perder nuestra identidad ni la manera de entender esto, si mejoramos en calidad, bienvenida sea, pero primero hay que adaptarse a la forma de jugar y no habrá problema", comentó el andaluz.

De quien también habló el técnico fue de la única baja por sanción del equipo para el domingo, la de Yoel Bárcenas, un futbolista del que destacó el nivel de juego, el compromiso y la honradez, y al que elogió por "méritos propios".

Los azules se ejercitaron de jueves a puerta cerrada y viajarán el viernes rumbo a Elche, donde se enfrentaran al conjunto entrenado por el ex técnico azul, Jose Pacheta, en el Martínez Valero (sábado, 18:00 horas).