Los daños por las inundaciones pueden elevarse a casi once millones de euros

Oviedo, 7 feb (EFE).- Las inundaciones provocadas por el temporal de lluvia que afectó a Asturias en enero causaron daños en carreteras e infraestructuras de saneamiento autonómicas por 4,9 millones y generaron 500 reclamaciones privadas por importe de casi 6 millones más, según la estimación del Consorcio de Compensación de Seguros.

A esos daños se añaden los desperfectos en la red ferroviaria, cuya titularidad corresponde al Estado, por unos desbordamientos que provocaron incidencias en 62 concejos y en 203 carreteras -nueve de ellas siguen cortadas-, de las que 17 sufrieron inundaciones y en las que se registraron 151 desprendimientos y 35 hundimientos.

Entre los días 23 y 25 de enero el Servicio de Emergencias (SEPA) recibió 6.303 llamadas relacionadas con el temporal y el Principado movilizó a 28 brigadas con 232 personas que contaron con 34 camiones y nueve palas para atender una situación que requirió además de la contratación de 26 empresas para actuar sobre las carreteras.

Estos datos los ha facilitado este jueves el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, en sus respuestas a las preguntas formuladas sobre las consecuencias del temporal de lluvias por PP, Podemos y Foro durante el pleno del parlamento asturiano.

Las inundaciones, ha recordado, paralizaron el tráfico ferroviario de la antigua Feve, causaron daños en plantaciones, interrumpieron la conexión de Renfe con la Meseta y obligaron a suspender las clases en veinte centros educativos- la mayoría en la cuenca del Nalón y obligaron a desalojar el Hospital de Arriondas.

Para la diputada del PP Carmen Pérez de la Mata, pese a que el temporal convirtió "prácticamente toda Asturias en una zona catastrófica", con políticas de planificación y conservación de la red de carreteras "probablemente se podría haber evitado" la muerte de cuatro personas en accidentes de distinto tipo.

"Hay que saber gestionar los recursos teniendo en cuenta las características orográficas de Asturias. No hay disculpas que valgan para un Gobierno que lleva treinta años", ha añadido tras emplazar al Ejecutivo a dejar de echar la culpa del mal estado de la red viaria "a la climatología, los presupuestos o la crisis".

Lastra, que en una interpelación anterior había admitido que el estado de conservación de la red de carreteras autonómicas es "deficiente", ha considerado "poco afortunada" la alusión de Pérez de la Mata a la posibilidad de que los fallecimientos se podían haber evitado dado que su argumento "no es adecuado ni correcto ni técnicamente sostenible" lo que lo convierte "en una opinión".

"Es demasiado cruel para las familias cuando no se puede establecer una relación causa-efecto. Ha sido demasiado desagradable", ha apuntado el consejero tras admitir que el Gobierno no puede anticiparse a los desastres y considerar que el argumento del PP explica "por qué no gobiernan en muchos sitios" de Asturias y no ayuda a quienes han sufrido las consecuencias del temporal.

Por su parte la diputada de Podemos Paula Valero ha reclamado soluciones preventivas como evitar construir en zonas inundables a través de una estrategia compartida con los ayuntamientos y la Delegación del Gobierno así como la coordinación necesaria en la obtención de datos para que ningún daño "quede desamparado".

Para la parlamentaria de Foro Carmen Fernández, que ha cifrado en 7.000 el número de hectáreas inundables de Asturias en las que residen más de 6.000 personas, ha pedido reclamar del Gobierno central que las infraestructuras "estén en perfecto estado de revista", que se afronte el mantenimiento de los cauces de los ríos y que las zonas afectadas sean declaradas zona catastrófica.