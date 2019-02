Un incidente en las baterías de Arcelor provoca el encendido de las antorchas

Avilés, 7 feb (EFE).- Un incidente ocurrido este jueves en el electrofiltro encargado de limpiar el gas de cok producido en las baterías de ArcelorMittal de Avilés ha provocado el encendido de las antorchas de las instalaciones por motivos de seguridad, informan a Efe fuentes de la empresa.

El incidente, ocurrido a las 10:45 horas, no ha provocado daños en personas, según las mismas fuentes.

El Colectivo Ecologista de Avilés (CEA) ha denunciado este incidente, que, según asegura, ha tendido lugar "tras una gran explosión que alarmó a los vecinos" y que ha provocado "una importante emisión de partículas contaminantes durante 45 minutos".

"Hemos reclamado al Principado que actué sin demora para salvaguardar a quienes trabajan y viven en la zona, no se puede olvidar que no hay día que no tengamos problemas con estas viejas instalaciones, llevamos años reclamando medidas para que no sigan en precario", dice el CEA en un comunicado.