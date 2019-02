La derecha une sus votos a IU para reprobar en la Junta a la ministra Ribera

Oviedo, 8 feb (EFE).- El pleno del parlamento asturiano ha aprobado este viernes una iniciativa de IU, respaldada por PP, Foro y Ciudadanos, que reprueba las declaraciones "tremendistas" de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en torno al proceso de descarbonización de la economía española.

La proposición no de ley incide en que, con sus afirmaciones, Ribera anuncia la liquidación de sectores y modos de producción o de transporte "cuando aún están pendientes de adoptar numerosas decisiones trascendentales en todas esas materias" lo que genera "desconcierto", debilita el tejido productivo asturiano, desincentiva inversiones y pone en riesgo muchos puestos de trabajo.

Para el diputado de IU Ovidio Zapico, el modelo de transición energética "dogmático y acelerado" diseñado por el Gobierno refleja una ausencia total de planificación al carecer de medidas que acompañen a ese proceso y fiarlo "a la voluntad de las empresas", una actitud "inconcebible y que no traerá nada bueno para Asturias".

A su juicio, las afirmaciones de Ribera generan un clima de desconfianza en la industria asturiana que se refleja en el anuncio de cierre de las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña, la regulación de empleo en la siderúrgica ArcelorMittal o los cierres de las centrales térmicas de Soto de La Barca y Lada.

En este sentido, ha cuestionado la "aventura individual" que supone dentro de la lucha contra el cambio climático que España cierre sus centrales térmicas mientras se compra energía procedente de instalaciones ubicadas en Marruecos igual de contaminantes.

La iniciativa aprobada rechaza además la imposición de un modelo que impida el desarrollo de alternativas a los sectores sometidos a procesos de reconversión o cese y reclama del Ministerio espacios de diálogo y negociación con los territorios afectos para lograr un acuerdo, aspecto este último que ha salido adelante por unanimidad.

En este sentido, el portavoz socialista, Marcelino Marcos Líndez, ha señalado que el diálogo que en ese sentido viene reclamando el Ejecutivo regional, tanto al Gobierno actual como al del PP, "es mejor que las censuras para explicar la singularidad de Asturias".

"No es posible ni creíble que la causante de todos los males sea la ministra Ribera y ahora la novedad es reprobar unas declaraciones con las que no estuvimos de acuerdo", ha apuntado tras recordar que su Ministerio está elaborando un estatuto básico para la industria electrointensiva que evite situaciones como la de Alcoa.

Por su parte, Podemos, que ha visto rechazada una enmienda que pedía reconocer el deficiente control parlamentario sobre los Fondos Mineros en las últimas décadas, ha recordado que la transición energética "no empezó hace un año, si no hace muchos" y que quienes no tomaron medidas no pueden ahora "reclamar más tiempo".

"Sin esa autocrítica estamos echando la culpa a los últimos en llegar cuando antes no se hizo nada", ha apuntado su diputado Héctor Piernavieja tras recordar que, cuando se puso fecha desde Bruselas al fin de la minería, por lo que se optó fue por sustituir el carbón asturiano por el importado para quemarlo en las térmicas.

De "incoherente" ha calificado la parlamentaria del PP Gloria García la postura de IU tras respaldar en el Congreso, junto a Podemos y PSOE, una iniciativa para adelantar a 2020 el cierre de las centrales térmicas cuyo horizonte se había fijado en 2050.

Para Pedro Leal, de Foro, la postura "fundamentalista" de la ministra "genera inestabilidad" y sitúa a Asturias entre los "perdedores" del proceso de transición energética mientras que Armando Fernández Bartolomé, de Ciudadanos, ha emplazado a IU a no desviar la responsabilidad centrándola en la ministra y a dirigirse directamente "al PSOE del señor Sánchez y del señor Barbón".