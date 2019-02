CCOO cifra en 100.000 asturianos los afectados por la pobreza energética

Oviedo, 13 feb (EFE).- El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha instado este miércoles a las administraciones a que acaben con el "drama" de la pobreza energética, que según datos del sindicato afecta en el Principado a unas 100.000 personas, y que mejoren la calidad de vida de las personas en su vejez.

Zapico, que ha presentado en rueda de prensa la campaña "Contra la Pobreza Energética" promovida por el sindicato a nivel estatal, ha criticado que el precio de la luz haya subido un 86 por ciento en los últimos quince años.

"Tenemos miedo al precio de la electricidad", ha subrayado Zapico, que ha criticado el proceso de privatización del sector y que ex presidentes del Gobierno pertenezcan ahora a los consejos de administración de las empresas.

Además, el secretario general de CCOO de Asturias ha pedido al Gobierno central medidas reales para los consumidores electroitensivos que permita la estabilidad de estas industrias y el mantenimiento del empleo.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO de Asturias, Francisco García, ha subrayado que en España se producen unos 7.000 fallecimientos al año asociados a la pobreza energética, de los que unos 150 se producen en el Principado.

En este sentido, García ha precisado que estas muertes no se producen a causa del frío sino a la afectación que produce en aquellas personas que no pueden tener sus hogares lo suficientemente calientes para que no se vean incrementadas las patologías que sufren.

Más de 50.000 personas en Asturias de las 100.000 afectadas por el precio de la electricidad han acumulado más de dos recibos sin pagar y unas 3.000 han llegado a estar sin suministro.

Ha afirmado que no está los suficientemente aplicado el bono social y ha instado a las administraciones a simplificar el acceso de las personas mayores a esta garantía social, eliminando su burocracia.

García ha exigido al Gobierno que garantice el suministro de luz y gas a todos los hogares y ha propuesto que se pague un diez por ciento en el IVA del recibo de la luz y no un 21 como ahora se abona ahora.

Por último, ha explicado que esta campaña conlleva una recogida de firmas en todo el territorio nacional con el fin de entregárselas a la ministra Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, el próximo mes de abril.