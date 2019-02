El PP defiende la derivación voluntaria a centros sanitarios concertados

Gijón, 13 feb (EFE).- El grupo parlamentario del PP en la Junta General ha presentado una proposición no de ley para garantizar que todas las derivaciones de pacientes a centros concertados se realicen siempre con su "consentimiento expreso" con el objetivo de aliviar las listas de espera.

En rueda de prensa, el diputado regional Carlos Suárez ha explicado que estas derivaciones son "útiles y necesarias" para agilizar los tiempos de espera en la sanidad pública.

Ha apuntado que la proposición del PP, que "garantiza el respeto a los derechos de los usuarios", plantea que ese consentimiento pueda ser revocado.

También propone que el paciente que no consienta la derivación a un centro alternativo "no pasará a la lista de espera no estructural".

"Sin la colaboración de la medicina privada, no se podrían resolver los problemas de la sanidad en ninguna parte", ha puesto de manifiesto.

El diputado regional ha afirmado que "no hay derecho" a que los pacientes "se enteren el día que le llaman por teléfono" para concertar la cita que son derivados centros concertados.

Según ha señalado, las listas de espera en el Hospital de Cabueñes, en Gijón, han crecido un 30 por ciento respecto al anterior, unas cifras que ha calificado de "impresentables".

"No se pueden sostener", ha recalcado antes de manifestar que el Gobierno regional "maltrata" a los usuarios asturianos.

Por su parte, el presidente del PP de Gijón, Mariano Marín, ha advertido de que la gestión sanitaria "deja mucho que desear" por la "falta de previsión y planificación" del PSOE.

"Hay una carga de trabajo sobrehumana", ha dicho antes de señalar las "tremendas" demoras que causan "angustiosas incertidumbres".