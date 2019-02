IU pide que el Gobierno no sea "indolente" y firme convenio plan de vías

Gijón, 14 feb (EFE).- El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Aurelio Martín, ha pedido hoy al Gobierno de España que "no sea indolente" con la ciudad y firme el convenio del plan de vías "en los próximos días".

En rueda de prensa, ha mostrado su "máxima" preocupación, dado que, en caso de una convocatoria de elecciones generales adelantadas, un Ejecutivo en funciones no podría suscribir el acuerdo por los "elevados recursos financieros" que implica.

En este punto, ha reclamado al Gobierno del Principado y al Ayuntamiento de Gijón que ejerzan "presión" y "muevan ficha" para que la firma se produzca en un plazo máximo de veinte días.

"Los márgenes son estrechos", ha comentado antes de defender que se reactive la "presión social" con movilizaciones de la plataforma creada en torno al plan de vías.

El portavoz de IU ha advertido de que Gijón no puede quedarse "con las manos vacías" tras más de 17 años reclamando la ejecución del proyecto.

Martín ha pedido al PP que "no saque pecho" en este tema, puesto que en los últimos años "no hizo nada" y "no puso ni una piedra ni un kilómetro de raíl" en el proyecto de integración ferroviaria.