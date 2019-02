El parlamento asturiano abre la reforma estatutaria que elimina aforamientos

Oviedo, 15 feb (EFE).- El pleno de la Junta General del Principado ha aprobado este viernes la toma en consideración de una iniciativa de Podemos y Ciudadanos para abrir, a mes y medio de que se disuelva la Cámara, un proceso de reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar el aforamiento de diputados y consejeros.

La proposición de ley ha salido adelante con el voto en contra del PSOE y el respaldo de PP, Foro e IU pese a que estos grupos habían realizado intervenciones muy críticas con la iniciativa a la que habían calificado de demagógica e inoportuna.

Los aforamientos contemplados en el Estatuto de Autonomía afectan a los 45 diputados de la Junta General y a los miembros del Consejo de Gobierno, cuyas causas judiciales son tramitadas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en vez de por un juzgado ordinario.

La toma en consideración de la iniciativa para iniciar su tramitación requería de la mayoría absoluta del pleno (23 votos), lo que hacía imprescindible el respaldo de PSOE o PP para que saliera adelante, y la posterior aprobación de la reforma necesitaría de una mayoría reforzada de 27 escaños antes de ser remitida a las Cortes, donde es necesaria también la mayoría absoluta.

La reforma propuesta mantendría la inviolabilidad de los diputados por las opiniones expresadas en la Cámara y se produce cuando la sociedad ha mostrado su "hartazgo" por el comportamiento de algunos políticos que han "saqueado" las arcas públicas, según ha señalado la diputada de Podemos Lorena Gil, que ha considerado necesario empezar a reformar normas que suponen "privilegios".

Para la diputada de Ciudadanos Diana Sánchez, el aforamiento es una figura que no existe, o está mucho más limitada, en el ordenamiento jurídico de otros países "y hay quien entiende que es una prerrogativa y otros como un privilegio" tras recordar que la Junta General designa a uno de los miembros de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Marcelino Marcos, ha señalado que su grupo no apoyaría llevar a cabo "un engaño a la ciudadanía" que contribuye a la "desafección" con la política dado que una reforma estatutaria "se hace de otra manera" y que el proceso para eliminar los aforamientos debe impulsarse desde las Cortes.

Según la presidenta del PP, Mercedes Fernández, el debate no es veraz ni oportuno, la figura doctrinal del aforamiento sí existe en el derecho europeo y "las cosas importantes" de una legislatura se hacen "al principio" y no cuando faltan tres plenos para cerrarla cuando el promedio para reformar un Estatuto es de un año y medio.

La portavoz de IU, Concha Masa, ha pedido no confundir "una prerrogativa con un privilegio" y ha cuestionado que el aforamiento pueda considerarse una ventaja dado que en la propia Junta varios diputados han sido juzgados "de forma rápida" y algunos de ellos condenados "o sea que de impunidad nada" además del momento elegido por Ciudadanos y Podemos para tramitarlo al final de la legislatura.

Desde Foro, Pedro Leal, ha señalado que suprimir el aforamiento no les supondría "ningún problema", pero sin recurrir a la demagogia dado que en Asturias "no existe tal privilegio" dado no existe el trámite del suplicatorio por el que el poder judicial pide al parlamento la autorización para abrir un proceso contra un diputado.

La figura del aforamiento se remonta al siglo XIX en España y se recoge en la Constitución de 1978, restringida inicialmente a diputados, senadores, miembros del Gobierno y el rey, aunque ha ido en aumento hasta aplicarse actualmente a unos 2.300 cargos en el ámbito político a los que se añaden miembros de la judicatura, de la fiscalía y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Canarias ha sido la primera comunidad autónoma en eliminar el aforamiento de sus políticos tras aprobar el Congreso de los Diputados la reforma de su Estatuto que incluye esta supresión para los diputados de las islas mientras que en el caso de Cantabria el texto aun se está tramitando en las Cortes Generales y en el de Murcia aún no ha sido remitido a la Cámara Baja.