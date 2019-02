El TSJA mantiene las aulas de infantil del colegio Nazaret de Oviedo

Oviedo, 15 feb (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha fallado a favor del colegio Nazaret de Oviedo en el contencioso que mantiene desde hace tres años con la Consejería de Educación y ha anulado la modificación del concierto por el que suprimía un aula de 3 años y otro de 4 años en Educación Infantil para el curso 2017-2018.

El colegio Nazaret, ubicado en el barrio de La Argañosa, en Oviedo, había solicitado que se anulara una resolución de la Consejería de Educación que suprimía un aula de 3 años y otra aula de 4 años de Educación Infantil y pedía, por el contrario, que se incluyeran dos aulas de 3 años y otras dos aulas de 4 años, como así ha acordado el tribunal.

El Principado había dictado la resolución, el 22 de marzo de 2017, por la que se constituía la Comisión de Conciertos Educativos del Principado que analizaba los criterios para su suscripción y renovación, y evaluaba las solicitudes presentadas.

Para el colegio Nazaret, se otorgaba una unidad de educación infantil de 3 años, otra de 4 años y dos unidades de 5 años y frente a la propuesta de la administración regional, el centro presentó alegaciones que no fueron tenidas en cuenta.

Entre las principales alegaciones, el centro destacaba el hecho de que la resolución que impugnaba se había dictado cuando aún no había concluido el proceso de admisión del alumnado, por lo que se desconocía su número real.

Asimismo, señalaban que la supresión de aulas debía evitarse cuando podía preverse la recuperación de alumnos en un plazo no superior a la mitad del concierto.

El TSJA recoge en la sentencia, dictada el pasado día 11, que la administración no rebatió al colegio los criterios de preferencia para la renovación de conciertos entre los que figuraban la presencia de alumnado con necesidades educativas especiales, minorías étnicas o socioculturales y bajo nivel económico y sin embargo no justificó por qué no los tuvo en cuenta.

El comité de empresa del colegio ovetense ha emitido un comunicado donde denuncia el "manifiesto abuso de poder" de una administración que, en su opinión, "ha pretendido apisonar a un humilde, pero con arrestos, colegio de barrio".

En su escrito, acusa al consejero, Genaro Alonso, y al director general de Planificación y Centros Educativos, Roberto Suárez Malagón, de persistir "de forma contumaz" en un pleito que dura ya tres años.

Contra la sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo si se denuncia la infracción de legislación estatal o ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA si es por la legislación autonómica.