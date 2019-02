Alberto estudia un cambio de esquema ante Las Palmas por baja de 4 titulares

Gijón, 16 feb (EFE).- El Sporting pendiente del entrenamiento de esta tarde en Las Palmas afrontará el partido ante el conjunto canario con un equipo en el que José Alberto no podrá contar con cuatro titulares habituales Peybernes, Canella, Nacho Méndez y Djurdjevic, por lo que se plantea incluso un cambio de esquema táctico.

José Alberto afirmó que las bajas no son excusa para no buscar la victoria en Las Palmas y mantener vivas las opciones de luchar por entrar en las posiciones de play off, algo que los aficionados no albergan muchas esperanzas viendo el juego del equipo en las últimas jornadas.

El entrenador considera el encuentro ante Las Palmas como "muy importante pero no definitivo" y ante el que baraja la posibilidad de jugar con dos delanteros, Álex Alegría y Pablo Pérez ya que no pude contar con el máximo goleador del equipo, Djurdjevic quien debe cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas.

Pablo Pérez jugó con los supuestamente titulares en el último entrenamiento realizado por José Alberto en Mareo, por lo que el canterano, que viene de recuperarse de una lesión, podría ser otra de las novedades en el equipo inicial aunque el finlandés Robin Lod también cuenta con opciones de ocupar esa plaza.

Las bajas por lesión de los defensas Peybernes y Canella supone que Álex Pérez, que la pasada jornada volvió al equipo por la ausencia de Babin, se mantenga en el equipo y el retorno de Carlos Cordero en el lateral izquierdo, donde ya jugó varias veces esta temporada.

En el centro del campo es baja Nacho Méndez pero vuelve Carmona y se mantendrían Cristian Salvador y Hernán Santana, para el que será la vuelta al campo en el que jugó de local durante muchas temporadas mientras que todo hace indicar que los recién llegados Aitor García y Álex Alegría saldrán en el equipo inicial.

Las derrotas en El Molinón ante rivales directos como Zaragoza, Deportivo y Osasuna han disminuido notablemente las opciones rojiblancas de entrar en el play off, del que le separan seis puntos, aunque tanto la plantilla como el entrenador aseguran que todavía hay tiempo para remontar la diferencia con el sexto puesto de la clasificación.

El entrenamiento de esta tarde en Las Palmas será decisivo para que José Alberto opte por cambiar el sistema o mantener el de las últimas jornadas en las que la victoria en Extremadura fue el único resultado positivo conseguido.