Penúltimo tren para dos aspirantes venidos a menos

Las Palmas de Gran Canaria/Gijón, 16 feb (EFE).- Las Palmas y Sporting de Gijón, dos aspirantes venidos a menos, se medirán este domingo, en el estadio de Gran Canaria, en una nueva oportunidad para engancharse a la lucha por el ascenso, aunque los asturianos se presentarán con notables bajas, entre ellas la del serbio Uros Djurdjevic, su máximo goleador.

El conjunto isleño afronta el choque con el aval de seguir invicto en su campo, pero con una sola victoria, ante Osasuna el pasado 12 de enero, en los diez partidos que ha dirigido Paco Herrera desde que regresó al banquillo insular.

Sus pobres números al frente del equipo amarillo ponen en entredicho su continuidad en el cargo, y el propio técnico catalán ha reconocido que entendería una posible destitución, aunque asegura que no arrojará la toalla porque sigue viendo "brotes verdes" en su equipo, aunque no se plasmen en victorias.

Los amarillos quieren quitarse la corona de 'rey del empate', y conseguir un triunfo que alimente sus esperanzas de volver a luchar por los puestos altos de la tabla.

Herrera ha asegurado en la víspera del partido que no prevé cambiar el sistema de juego y optar por el tridente formado por Araujo, Rubén Castro y Rafa Mir, porque eso supondría "jugar sin extremos", pero sí podría introducir alguna variación, con la opción de que el argentino Sergio Araujo juegue de inicio.

Sí es segura la vuelta al eje del centro del campo del también argentino Gaby Peñalba tras cumplir su partido de sanción.

La lista de convocados está formada por diecinueve jugadores debido a una lumbalgia del central Martín Mantovani, que este sábado le ha impedido entrenarse al cien por cien.

El partido de mañana será especial para el centrocampista grancanario Hernán Santana, quien se enfrentará por primera vez al equipo en el que se formó con la camiseta del Sporting.

El Sporting afrontará el partido ante el conjunto canario con un equipo en el que José Alberto no podrá contar con cuatro titulares habituales, Peybernes, Canella, Nacho Méndez y Djurdjevic, por lo que se plantea incluso un cambio de esquema táctico.

José Alberto afirmó que las bajas no son excusa para no buscar la victoria en Las Palmas, y mantener vivas las opciones de luchar por entrar en las posiciones de 'play-off', algo que los aficionados no albergan muchas esperanzas viendo el juego del equipo en las últimas jornadas.

El entrenador considera el encuentro ante Las Palmas como "muy importante pero no definitivo" y ante el que baraja la posibilidad de jugar con dos delanteros, Álex Alegría y Pablo Pérez, ya que no pude contar con el máximo goleador del equipo, Djurdjevic quien debe cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas.

Pablo Pérez jugó con los supuestamente titulares en el último entrenamiento realizado por José Alberto en Mareo, por lo que el canterano, que viene de recuperarse de una lesión, podría ser otra de las novedades en el equipo inicial aunque el finlandés Robin Lod también cuenta con opciones de ocupar esa plaza.

Las bajas por lesión de los defensas Peybernes y Canella supone que Álex Pérez, que la pasada jornada volvió al equipo por la ausencia de Babin, se mantenga en el equipo y el retorno de Carlos Cordero en el lateral izquierdo, donde ya jugó varias veces esta temporada.

En el centro del campo es baja Nacho Méndez pero vuelve Carmona y se mantendrían Cristian Salvador y Hernán Santana, para el que será la vuelta al campo en el que jugó de local durante muchas temporadas mientras que todo hace indicar que los recién llegados Aitor García y Álex Alegría saldrán en el equipo inicial.

Las derrotas en El Molinón ante rivales directos como Zaragoza, Deportivo y Osasuna han disminuido notablemente las opciones rojiblancas de entrar en el 'play-off', del que le separan seis puntos, aunque tanto la plantilla como el entrenador aseguran que todavía hay tiempo para remontar la diferencia con el sexto puesto de la clasificación.

- Alineaciones probables

Las Palmas: Raúl Fernández; Eric Curbelo, Mantovani o Aythami Artiles, Cala, Dani Castellano; Peñalba; Fidel, Ruiz de Galarreta, Timor, Rafa Mir; Araujo o Rubén Castro.

Sporting: Mariño; Geraldes, Álex Pérez, Babin, Cordero, Cristian Salvador, Hernán Santana, Carmona, Pablo Pérez o Robin Lod, Aitor García, Álex Alegría.

Árbitro: Pérez Pallas (Comité Gallego).

Estadio: Gran Canaria.

Hora: 20.30 hora CET.