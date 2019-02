Melendi: El villano de "Cómo entrenar a tu dragón 3" representa lo que somos

Madrid, 19 feb (EFE).- El asturiano Ramón Melendi, Melendi a secas en su carrera musical, es desde ahora la voz de Crimmel el Cruel, el villano de la última entrega de la saga "Cómo entrenar a tu dragón 3", un personaje deleznable que simboliza "todo lo contrario a la tolerancia".

Es, dice Melendi en una entrevista con Efe, el personaje que "mejor nos representa en la actualidad: es el imponer la razón por encima del consenso", frente al adorable Desdentao, el dragón protagonista, que "representa la fidelidad y todo lo que todos querríamos ser".

"A todos los seres humanos nos emocionan los personajes con honor, porque en el fondo nos pasamos la vida mintiendo y engañando, pero tenemos esa parte noble dentro que quiere aflorar y cuando vemos un personaje como este dragón lo que vemos es la parte buena de nosotros que, a veces, sale", reflexiona el autor de "Déjala que baile".

El cantautor se ha enrolado, por primera vez en su carrera, como doblador para la versión en castellano de la tercera y última película de la saga de la factoría Dreamworks, que comenzó en 2010 con "Cómo entrenar a tu dragón" y ha llegado hasta hoy con varios récords de taquilla.

"Me gusta salir de mi zona de confort, pero no repetiría, porque no es lo mío", dice con humildad, para agregar rápidamente que se lo ha pasado "muy bien", y el trabajo "ha sido muy nutritivo", y además -enfatiza- le ha servido para aprender a valorar otros trabajos.

Escrita y dirigida por Dean DeBLois, responsable también de las anteriores entregas, la película está producida por Brad Lewis, alma de cintas míticas como "Ratatouille" u "Hormigaz", y por Bonnie Arnold, productora de la saga y de cintas como "Toy Story".

La película comienza un año después de "Cómo entrenar a tu dragón 2", cuando Hipo y Desdentao, y el resto de sus compañeros jinetes de dragones, deben encontrar un lugar seguro para protegerlos: el "Mundo oculto" del que le habló su padre Estoico antes de morir.

Mientras tanto, el cazador de dragones Crimmen el Cruel consigue un dragón blanco de Furia Nocturna que usa como cebo para intentar capturar a Desdentao, una situación que deben afrontar juntos ambos amigos.

"Tengo muchos hijos y he visto muchas pelis de animación, y te puedo decir que esta es una de las que más me gustan -afirma Melendi-. Para mí es un relato sobre la madurez, pero contiene un valor aún mejor: toda la película reviste el mensaje de la tolerancia, de que el mundo es para todos".

Cuenta que el trabajo de doblador fue por casualidad tras hacer "El cielo nunca cambiará", la canción para la versión española de la película, un tema que contiene "toda una filosofía de vida": "Hay que dejar volar las ilusiones para cambiar el mundo", dice su letra.

"Creo que es importante que los niños tengan memoria porque uno, cuando es pequeño, sabe lo que quiere y luego lo va olvidando; querría que mis hijos -reflexiona Melendi- se comprometieran con algo y que fueran felices más allá de hacer o no mucho dinero, que hagan algo que les nutra y les haga sentirse bien".

Aunque al cantante no le gusta la política, dice entre risas que apostaría por tener a Desdentao de candidato a la presidencia del Gobierno. "Ya no estamos a favor de partidos, sino que necesitamos soluciones. Lo positivo -añade- es que hay gente que se preocupa por nosotros".

La película se estrena el viernes 22 de febrero en cines de toda España.