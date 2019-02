El PP critica la falta de calendario de apertura para el centro de Barros

Oviedo, 20 feb (EFE).- El diputado del PP Rafael Alonso ha dicho este miércoles que la historia del Centro Estatal de Enfermedades Neurológicas de Langreo es el "ejemplo del desastre de gestión" de los Gobiernos socialistas y ha criticado que la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, siga sin poner sobre la mesa un calendario de apertura de las instalaciones.

Alonso ha denunciado en un comunicado que el centro debería haber entrado en funcionamiento en 2011 pero el IMSERSO no lo recibió hasta diciembre de 2017 y que pese a que la orden ministerial de apertura se publicó en abril de 2018 cuando los socialistas llegaron al gobierno central "paralizaron el proyecto diciendo que no tenía presupuesto y acusando al PP de no haber hecho nada".

El diputado ha criticado que a finales de febrero aún no se haya designado al equipo directivo pese a la promesa de la ministra de nombrarlo en enero y ha esperado que Carcedo no justifique el retraso en la apertura del centro con el rechazo a los Presupuestos Generales del Estado ya que dijo que entraría en funcionamiento "pasara lo que pasara" con las cuentas públicas.

Alonso ha denunciado que el PSOE reclama la apertura del centro cuando gobierna el PP y ahora tiene una actitud de "pasividad y complacencia ante los incumplimientos de una ministra que sigue sin proponer ningún calendario de apertura".

El parlamentario, que ha criticado la "falta de compromiso" del PSOE con Asturias, ha afirmado que en su visita a Oviedo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó estar comprometido "hasta las trancas" con Asturias y le ha pedido que lo demuestre y no retrase más los proyectos en la región.