Hevia se irá de la SGAE con "orgullo" si prospera la moción de censura

Madrid, 21 feb (EFE).- Casi cuatro meses después de asumir la presidencia de la SGAE, José Ángel Hevia se tendrá que someter a la votación de una moción de censura después de que 18 miembros de la junta directiva hayan solicitado la convocatoria de una reunión extraordinaria de esta para elegir nuevo presidente.

"Se ha aprovechado una fisura por intereses personales y esa figura ha sido aprovechada por otros colegios y la ambición y las ansias pueden más que la estabilidad en un momento. Es muy lícito, pero me voy con la conciencia muy tranquila y el orgullo de no haber cedido a esos intereses", ha dicho a Efe Hevia, aunque no ha querido dar más detalles ni nombres por creer "que solucione nada ni que sea elegante".

En concreto, estas 18 firmas necesarias según marcan los estatutos de la SGAE proceden de miembros de la junta directiva del colegio Audiovisual (13), del colegio de Gran Derecho (4) y del colegio de Editores Musicales (3).

El gaitero asturiano, que fue elegido el pasado mes de noviembre, ha confirmado que el mensaje de "unidad" que la junta directiva transmitió tras su elección fue "en realidad una fachada" ya que la SGAE "está dominada por cruces de intereses".

"Esos intereses tienen que ver con alguien que busca profesionalizar su estancia en la SGAE partiendo de un puesto de la junta directiva, es algo antirreglamentario, anti estatutario, y no quiero ceder a eso, prefiero irme. La fachada de consenso no esta y se juega a una especie de mini parlamento", ha lamentado

En este sentido, según ha remarcado, la SGAE se ha convertido en un "intercambio de intereses, en compra de voluntades", en algo "tan complicado que mover una ficha para que mejore el reparto de un autor o la identificación de su obra es luchar contra una inercia muy vieja, contra una compra de voluntades".

Hevia, ha adelantado, pese a no tener un plazo marcado en sus estatutos no va a "dilatar" ni "apresurar" la convocatoria de esa junta directiva extraordinaria que llevará como primer punto la moción de censura.

"Tendré que ver la disponibilidad de los junteros porque para la elección de un presidente no cabe la delegación de voto y es necesario que estemos la mayoría de los 35", ha matizado.

Por su parte, Antonio Onetti, presidente del colegio Audiovisual, ha confirmado a Efe que se presentará como candidato a dirigir esta entidad que está a la espera de que la Audiencia Nacional autorice la intervención pedida por el ministerio de Cultura, que desde 2017 le ha enviado un total de 13 requerimientos y un apercibimiento ante su resistencia a modificar sus estatutos para adaptarlos a Europa y a cambiar sus normas de reparto de lo recaudado por derechos de autor.

Y para Onetti, uno de los que ofreció su apoyo a Hevia, este giro de timón tiene una explicación "muy sencilla".

"Dimos un voto de confianza al grupo mayoritario que podía poner un presidente, creíamos que había que dejar a un lado las diferencias en su modo mas agresivo y remar todos a uno porque lo que primaba era la lealtad a la institución, y salvar a la SGAE para evitar la intervención. Ese objetivo no se ha cumplido y necesitamos una nueva etapa con una nueva presidencia", ha concluido.