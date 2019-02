La oposición cuestiona el impacto cero en empleo de la transición energética

Oviedo, 21 feb (EFE).- Los grupos de la oposición en la Junta General han cuestionado que el Plan de Energía y Clima anunciado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya a generar 300.000 empleos y han puesto en duda que el impacto de medidas como el cierre de centrales térmicas vaya a ser cero en Asturias.

Tras la presentación ayer del Plan de Energía y Clima, la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y la Estrategia para una transición justa, la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha acusado este jueves a Sánchez de mentir y no defender los intereses generales de Asturias al asegurar que el plan no tendrá incidencia en el empleo.

Fernández, que ha rechazado la descarbonización exprés y el cierre de las térmicas "de forma libérrima", ha considerado que lo que apruebe mañana el Consejo de Ministros "no va a ser bueno" para Asturias, pero ha apuntado que aunque se envíe a Europa este plan no comprometerá los intereses generales del país por no tener desarrollo normativo al estar las Cortes en periodo de disolución por las elecciones generales del 28 de abril.

Por su parte, el secretario general de Podemos, Daniel Ripa, ha afirmado que se puede generar empleo verde, pero ha advertido de que la iniciativa "en manos de alguien que no tiene plan eso acaba siendo prejubilaciones, chiringuitos y dinero para empresas amigas".

Por su parte, el diputado de IU Ovidio Zapico ha advertido de que el "territorio perdedor" de la descarbonización va a ser Asturias y ha rechazado una transición energética "exprés" que supondrá una ruptura con el modelo tradicional y no garantizará la continuidad del empleo, el mantenimiento de la actividad, ni un futuro alentador para la región.

El diputado de Foro Pedro Leal ha rechazado que un gobierno interino implante la política energética del país y ha instado al presidente del Principado, Javier Fernández, al secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, y a la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, a que "protejan Asturias" ya que la política energética planteada va a provocar inseguridad en el suministro, encarecimiento de la luz, empobrecimiento y "desertización industrial".

Ciudadanos ha interpretado la presentación del plan de Energía "en clave electoral" y su diputado autonómico Armando Fernández Bartolomé ha rechazado que vaya a tener consecuencias cero en el empleo si la transición no se hace "con prudencia, sentido común y escuchando las recomendaciones que se hagan desde Asturias".

En cambio, el portavoz socialista, Marcelino Marcos, ha defendido el plan de Sánchez al señalar que las palabras del presidente "tranquilizan", porque dijo que la transición tiene que ser "justa" y hacerse "sin dejar a los territorios en la estacada".

El portavoz, que ha acusado al PP de tratar de utilizar este tema "sin reconocer las miserias de lo que ha hecho" cuando ha tenido oportunidad de gobernar, ha resaltado que Sánchez trasladó la importancia de hacer la transición de manera "razonable" y con inversiones y desarrollo económico para compensar las afecciones en los territorios afectados.