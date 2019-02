Mallada: mi opinión sobre el pacto PP-Foro fue como afiliada, Casado decidirá

Oviedo, 22 feb (EFE).- La candidata del PP a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada, ha afirmado este viernes que sus discrepancias sobre la conveniencia de una coalición electoral con Foro las expresó como afiliada y ha remarcado que la decisión corresponde al presidente del partido, Pablo Casado.

Mallada ha precisado, en el acto de presentación de los candidatos a las Alcaldías que actualmente gobierna su formación, que su opinión, cuando aseguró que los datos ponían "en tela de juicio" los resultados positivos de ese pacto, los hizo como "una afiliada más del partido".

La candidata del PP a la Presidencia del Principado ha asegurado que la decisión que tome Casado "será muy bien acogida, como siempre, por los afiliados del PP en Asturias".

"No me va a pedir una opinión que no me corresponde. Casado está muy, muy, muy atareado y no creo que pierda el tiempo pidiéndome mi opinión", ha contestado Mallada a preguntas de los periodistas.

Ha dicho que tiene "muy claro" cuál es su objetivo, "ganar las elecciones autonómicas, para lo que dedicará todo su esfuerzo y trabajo".

Por otra parte, la candidata del PP ha asegurado que si alcanza la presidencia del Principado sus presupuestos dotarán a los municipios con los recursos necesarios para que realicen su políticas.

Además, ha criticado las últimas decisiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, a su juicio, "atarán de manos" al próximo ejecutivo.

Ha asegurado que será imposible que el plan de Energía y Clima del Gobierno socialista logre aumentar la generación eléctrica mediante renovables del 40 % actual al 74 % en 2030, que vaya a generar 300.000 empleos.

Mallada ha dicho que no cree que el cierre de centrales térmicas vaya a ser cero en Asturias y ha subrayado que supondrá "un torpedo en la línea de flotación" de la industria asturiana.