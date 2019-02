Álvarez pide un "bloque" que pase "a las tres derechas de Colón"

Mieres, 24 feb (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este domingo "un bloque" que permita para en las elecciones generales del 28 de abril "a las tres derechas de Colón" porque el país "no se merece una vuelta atrás hacia los tiempos más oscuros de una España negra".

Álvarez ha hecho estas afirmaciones durante el homenaje anual que el sindicato minero SOMA-UGT ha brindado a su fundador, Manuel Llaneza, al que ha asistido junto a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y a la ministra de Sanidad, Luisa Carcedo.

A su juicio, con movilizaciones como la celebrada en la madrileña plaza de Colón, la derecha "intenta agitar" para evitar que se hable del debate de fondo que es, según el dirigente ugetista, el del reparto de la riqueza dado que, de otra forma, se utiliza "una gran bandera para tapar los privilegios de unos pocos".

Asimismo, ha reiterado su petición de que el Gobierno, antes de disolver las Cortes, derogue aspectos de la reforma laboral del PP como la ultraactividad de los convenios colectivos, la prevalencia de estos y el control horario así como la modificación introducida en el sistema de pensiones por el anterior Ejecutivo.

Álvarez se ha referido además a la situación de la minería tras el cierre del sector con la excepción de la hullera pública Hunosa y ha subrayado que España tiene "una deuda histórica" con Asturias tras haber "calentado" durante décadas con el carbón que se producía en el Principado y con la producción energética que generaba.

"Hemos visto como España lloraba viendo actuar a la Brigada de Salvamiento (en el rescate del niño fallecido en Totalán tras caer a un pozo), pero algunos de los que lloraban cuando se estaba defendiendo la minería no eran tan solidarios", ha añadido.

A la situación derivada del proceso de descarbonización de la economía española se ha referido también la vicesecretaria general del PSOE, que ha incidido en que los planes del PP pasaban por condenar al cierre también a Hunosa, que ahora ha mantenido a su plantilla y mantiene la actividad en uno de sus pozos.

Lastra ha reprochado al PP que España fuera el único país de la UE junto a Luxemburgo que no había remitido hasta ahora a Bruselas su plan de cambio climático y transición energética, un documento que, cuando supere el trámite de alegaciones, se ha mostrado convencida de que será positivo para Asturias y para España.

En este sentido, el secretario general del SOMA-UGT, José Luis Alperi, ha reiterado el compromiso histórico de apoyo de su sindicato al PSOE tras pactar con el Gobierno de Pedro Sánchez un acuerdo marco para la minería que ha servido para dar cobertura a todos los trabajadores del sector.

Alperi ha advertido además de que los documentos sobre transición energética aprobados por el Gobierno no conllevan el cierre de centrales térmicas, una circunstancia derivada de la normativa comunitaria y que afecta sólo a aquellas empresas que no hicieron las inversiones necesarias para reducir su impacto ambiental.

Así, ha emplazado al resto de compañías eléctricas "a mirarse en el espejo de EDP" que sí acometió esas inversiones para prolongar la vida útil de sus centrales de Soto de Ribera y Aboño hasta que la empresa lo considere necesario.

A esta cuestión se ha referido también el secretario general de la FSA-PSOE y candidato a la Presidencia Principado, Adrián Barbón, que, tras mostrar su respaldo a las alegaciones que presente el Gobierno regional al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ha considerado "grave" que su homóloga del PP, Teresa Mallada, no sepa que los cierres de térmicas se derivan de una normativa de 2010.

Barbón ha ironizado además sobre la acusaciones de Mallada de que está escondido y, tras advertir de que le resulta difícil esconderse por su "dimensión, ha dicho que Mallada confunde esa circunstancia con el hecho de que él esté en sitios donde ella no va.

"Que no me vea no significa que no estoy", ha apuntado tras celebrar la presencia en el homenaje a Llaneza de una ministra del Gobierno de España como Carcedo y que el acto coincida con la jornada en el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, haga lo propio en Francia con las figuras de Manuel Azaña y Antonio Machado.