Podemos y Cs se quedan solos a favor de tramitar la supresión de aforamientos

Oviedo, 25 feb (EFE).- Podemos y Ciudadanos se han quedado solos en el parlamento asturiano en la defensa de la tramitación urgente de la proposición de ley tomada en consideración por el pleno de la Junta General para iniciar una reforma del Estatuto de Autonomía del Principado que elimine el aforamiento a diputados y consejeros.

Pese a que la iniciativa salió adelante con el respaldo del resto de los grupos salvo el PSOE, tanto PP como IU y Foro han advertido este lunes de la imposibilidad de acometer la reforma, que Podemos y Ciudadanos solicitarán mañana en la Mesa de la Junta que se haga por vía de urgencia, a escasas semanas de que se disuelva la Cámara.

A esta circunstancia se añade además el adelanto de las elecciones generales y la consiguiente disolución de las Cortes Generales que deben aprobar a su vez la reforma estatutaria.

No obstante, según los grupos proponentes, existe margen para llevar a cabo el proceso en la Junta General y tramitarlo después ante la Diputación Permanente del Congreso lo que permitiría que la iniciativa no decayera y que pudiera seguir su trámite en las Cortes Generales que surjan de las elecciones generales del 28 de abril.

La presidenta del PP, Mercedes Fernández, ha trasladado este lunes a la junta de portavoces su petición de que se suspenda el trámite de comparecencias, cuyo plazo de solicitud concluye el jueves, y que los grupos proponente den "por saciada" su iniciativa política con la aprobación de la toma en consideración por el pleno.

Fernández ha recordado que el tiempo medio de tramitación de una reforma estatutaria es de un año y medio y que, para preservar la "seriedad" de la Junta, no tiene sentido llamar a comparecer a personas para que dediquen "su tiempo y su sabiduría" a una cuestión cuya tramitación no se va a concluir en cualquier caso.

La líder del PP ha incidido además en que el texto presentado por Podemos y Ciudadanos es "muy incompleto" lo que hace necesario un trabajo de técnica jurídica en su reelaboración a la vez que ha considerado que una iniciativa de este tipo habría sido propicia si se hubiera planteado en el parlamento asturiano hace un par de años.

Para el portavoz socialista, Marcelino Marcos, la propuesta de reforma obedece al "postureo político" dado que resulta "imposible" abordarla en el tiempo de legislatura que queda y ha reprochado al PP su "incoherencia" al apoyar su toma en consideración.

Marcos ha reclamado además a los grupos que se centren en la tramitación de los proyectos de ley aún pendientes en la Junta General y ha acusado de obstruccionismo a los grupos de la derecha al solicitar reiteradas ampliaciones de los plazos de enmiendas.

Su homólogo de Podemos, Enrique López, ha criticado al PP por pronunciarse públicamente a favor de los aforamientos "y, cuando llega el momento de la verdad, empezar a poner problemas" mientras que Nicanor Fernández, de Ciudadanos, ha subrayado que "si hay voluntad política, sí que da tiempo" a tramitar la reforma.

Desde Foro, su portavoz, Carmen Fernández, ha reiterado su apoyo a la supresión de los aforamientos, pero ha advertido de que "no tiene sentido" iniciar una reforma estatutaria "que no se va a terminar" y que, ha subrayado, "no se puede hacer a calzador".

La junta de portavoces ha fijado además el orden del día del pleno de la Cámara de esta semana que, además del turno de preguntas al presidente, incluirá el debate y votación de los dictámenes de la ley de Memoria Democrática -impulsada por IU- y de la Calidad Alimentaria, que previsiblemente se aprobará por unanimidad.