Argüelles buscará una lista integrada si resulta elegido candidato autonómico

Oviedo, 27 feb (EFE).- El coordinador general de IU y candidato a las primarias autonómicas de la coalición, Ramón Argüelles, ha asegurado este miércoles que si resulta elegido para encabezar la candidatura electoral intentará integrar en la lista a las representadas por la eurodiputada Ángela Vallina y la concejala de Avilés Carmen Conde.

En declaraciones a los periodistas, Argüelles ha recordado que el nombre de su candidatura es "Sumar por la izquierda" porque la coalición tiene que estar unida para afrontar la cita electoral.

"Hay dos meses para las elecciones y lo que no podemos es estar tirándonos piedras porque, luego, no nos asustemos si los resultados electorales no son buenos", ha advertido tras reprochar a Conde que no haya entrado a negociar una única candidatura.

El coordinador general ha enfatizado el esfuerzo realizado para tratar de "aunar voluntades", si bien ha considerado que el actual escenario con tres candidatos "no es malo".

El acuerdo entre las distintas corrientes de la coalición no fue posible y buena parte de los sectores que respaldaron a Argüelles para ser elegido coordinador en la última asamblea han optado por concentrarse en la lista encabezada por Vallina, según fuentes de la coalición.

De esta lista, "Más Izquierda Unida", forman parte tres de los cinco diputados de IU en la Junta General -Ovidio Zapico, María Josefa Miranda y Marta Pulgar- y el ex coordinador de Avilés, Fernando Díaz Rañón y aspira a representar a quienes apoyan "sin duda" la necesidad de mantener un proyecto autónomo para IU.

Por su parte, la candidatura de Argüelles, denominada "Sumar por la Izquierda", incluye al también diputado Jaime Gareth Flórez -la quinta parlamentaria, Concha Masa, ha sido designada ya candidata en Oviedo- junto a la concejala ovetense Cristina Pontón; el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, y el coordinador de Gijón, Faustino Sabio.

La tercera lista, liderada por la avilesina Carmen Conde bajo el lema "Ye Agora, l'Asturies que queremos/Es ahora, la Asturias que queremos", incluye a dirigentes como Raúl Gayo Rodríguez, maría Cristina Tuya Amenedo, Eder Fonseca y Ana Purificación Solís Roza y representa a la corriente más próxima a las tesis de la dirección federal de IU, partidaria de una mayor confluencia con Podemos.

La votación de estas primarias se celebrará el próximo 9 de marzo de cara unos comicios autonómicos en los que, al igual que en las municipales en ciudades como Oviedo y Gijón, IU no concurrirá con Podemos y formará una coalición electoral con Izquierda Asturiana.