José Carlos considera que el Tartiere "es campo oportuno" para reaccionar

Lugo, 27 feb (EFE).- El central del CD Lugo José Carlos Ramírez ha considerado este miércoles que el Carlos Tartiere, estadio en el que se enfrentará al Oviedo el próximo domingo a las 18.00 horas, es un campo propicio para reaccionar después de cuatro encuentros (tres derrotas y un empate) sin ganar.

"Es el momento oportuno, un campo oportuno, y por qué no ganar 0-2 en Oviedo. Es momento para dar un cambio a la situación", comentó en rueda de prensa.

El jugador rojiblanco explicó que el objetivo es "romper" dos rachas en el partido, la positiva de los asturianos y la negativa del Lugo, que en los seis últimos encuentros ha encajado dos o más goles.

"Cuando encajamos mucho no es culpa solo de los defensas, es de todo el equipo, si tenemos un poco más de suerte y corregimos las tres o cuatro tonterías que nos perjudican tanto y metemos dos o tres goles por partido sacaremos bastantes puntos de aquí en adelante", advirtió.

En el último partido, ante el Elche (2-2), el central andaluz se vio obligado a jugar en el lateral izquierdo por necesidad, ya que Luis Ruiz sale de una lesión, Orest Lebedenko sigue cogiendo la forma tras haberse incorporado en el mercado invernal y Eduard Campabadal fue descartado por decisión técnica.

"Me he encontrado bastante cómodo, en el Betis jugué en esa posición y de pequeño también. Posteriormente, me reconvertí en central. Al principio estuve un poco cohibido", admitió el jugador, que mejoró con el paso de los minutos.