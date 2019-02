Juan Vázquez aboga por un partido unido que presente ideas renovadoras

Oviedo, 27 (EFE).- El candidato a las primarias autonómicas de Ciudadanos a la Presidencia del Principado Juan Vázquez ha abogado este miércoles por mantener la "unidad existente en el partido con el fin de presentar ideas renovadoras" a las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo que "favorezcan" la situación de Asturias.

A preguntas de los periodistas antes de participar en un encuentro con afiliados de Ciudadanos en Oviedo, el exrector de la Universidad de Oviedo ha dicho que es "imprescindible tener un partido movilizado, y unido" ante los procesos electorales que "vienen de forma solapada", los comicios generales del 28 de abril y los locales, autonómicos y europeos del 26 de mayo.

"Por suerte tenemos un partido muy unido, que supone un gran capital", ha subrayado Vázquez, que ha apostado por "cobrar un impulso, planteando ideas renovadoras que favorezcan la situación de Asturias".

Vázquez, si al final es elegido candidato a la presidencia del Principado, ha pedido el apoyo de los miembros de Ciudadanos "para construir entre todos un proyecto que ofrecer a Asturias".

El exrector de la Universidad de Oviedo, que ha recordado que tiene una trayectoria personal y profesional, ha apuntado que es "nuevo en política, por lo que necesita más ayuda, seguramente, que nadie".

"Tengo el bagaje y algunas ideas que quiero poner a disposición de Asturias", ha recalcado el exrector, quien ha rechazado dar los nombres de las personas que le seguirían en la lista de Ciudadanos para el Principado.

"Si he tomado la decisión de dar el salto a la actividad política es porque he encontrado muchos apoyos y el arropamiento de muchas personas de mi círculo y también de la sociedad que me han animado a hacerlo", ha reconocido.

Por último, ha dicho que hoy es el inicio de una aventura muy ilusionante que cree que va a salir muy bien por eso, ha aseverado, necesita la "ayuda de todos".

El exrector de la Universidad de Oviedo accede a estas primarias tras ser designado por la dirección y el presidente del partido, Albert Rivera, pese a no estar afiliado a Ciudadanos y competirá en las votaciones del 1 y el 2 de marzo con los Agustín Pérez Loriente y Manuel Gómez.